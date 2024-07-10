到靖國神社塗鴉撒尿 中國網紅「鐵頭」隔海叫囂：我下次還會幹！

日本電視台上月在中國採訪網紅「鐵頭」，當時他在鏡頭前隔空叫囂、甚至揚言有機會的話，還會跑去日本再犯案。（圖擷取自@zonghengjp 社群平台「X」）

2024/07/10 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕東京靖國神社入口石柱遭中國網紅「鐵頭」與同夥塗鴉、撒尿，甚至將過程拍成影片炫耀。日警昨（9日）逮捕其中1名共犯，並對潛逃回中國的「鐵頭」和另名男子發布通緝令，日本電視台同日公開在中國採訪「鐵頭」時，他隔空叫囂、甚至揚言有機會還會再犯的預告。

綜合日媒報導，日本警視廳公安部9日下午，以涉嫌棄物毀損、對禮拜場所不敬等罪名，逮捕定居在埼玉縣朝霞市、現年29歲的中國籍男子姜卓君。報導指出，警方也針對已潛逃回中國的主嫌，也就是本名董光明的中國網紅「鐵頭」，及另一名負責拍下犯案過程，同樣是中國籍的同夥許來玉，以類似罪名對2人發布通緝令。

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在警方逮補其中1嫌後，日本東京放送電視台（TBS）、新聞網（JNN）也在9日晚間，公開他們上月3日派人前往中國上海，採訪在犯案後隔天，就火速連夜逃回中國的網紅「鐵頭」。根據「鐵頭」宣稱，他做出隨地小便、拿紅漆在石柱噴上「Toilet」（廁所）字樣的行為，全都是為了抗議日本政府去年排放核處理水。

不僅如此，「鐵頭」當時還在鏡頭前囂張表示，他的行為完全不違法，更對於日本警方準備對他採取的行動完全不以為，甚至嘲諷說，「日本警察局像幼稚園小孩子開的一樣，用來搞笑的」，同時強調對自己的犯罪行為絕不後悔，更不會去自首。採訪最後，「鐵頭」還對日媒直接放話，「如果有機會，我下次還會幹！到時候會提前計畫好，更完美呈現我的目的。」

日本是国际刑警成员国，可以发布全球通缉令，跟日本有引渡条约的国家可以依法逮捕铁头。就看他以后还去不去这些国家了。 — Fearless James （@is6tank） July 9, 2024

中國網紅「鐵頭」今年5月底，在靖國神社做出塗鴉、隨地撒尿等惡行後，隔天逃回中國。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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