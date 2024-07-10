中國水患是人禍！企業捐款助政府救災 反遭網友抨擊抵制

中國多個省份近來遭遇洪患，其中湖南省華容縣因洞庭湖堤防潰堤災情慘重。（法新社）

2024/07/10 17:58

〔編譯盧永山／綜合報導〕包括湖南、湖北、河南、山東等中國多個省份近來遭遇洪患，位於洞庭湖北部的湖南省華容縣，因洞庭湖堤防潰堤災情特別慘重，縣府號召捐款卻遭網友嘲諷，甚至有個別企業捐款後還遭到網友批評和抵制。有分析認為，這是中國民眾對政府作為失去信任的後果。

根據《自由亞洲電台》報導，由於洞庭湖潰堤，周邊縣市遭淹沒面積達47平方公里，水深5公尺左右，死傷人數難以估計。多地政府和紅十字會發聲，號召民眾給災民捐助物資，並號召外地人員回家抗洪，但響應者少之又少。

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華容縣融媒體中心7月6日發布「關於接受社會捐贈告知書」，呼籲社會各界愛心人士、愛心企業和其他愛心組織積極捐贈，與災區人民共度難關。同日，趙一鳴零食公司宣布向華容縣災區捐贈500萬人民幣，並積極籌措應急食品物資，全力支援災區。新茶飲品牌霸王茶姬也發布公告稱，已透過中國鄉村發展基金捐贈500萬元人民幣，專款用於華容縣潰堤區民眾應急救災和重建工作。

趙一鳴食品和霸王茶姬的捐款行動，隨即遭到中國網友批評。有網友在評論區留言說，每當災難來臨，那些慷慨解囊、伸出援手的企業，就像冬日裡的暖陽依樣溫暖人心，也受到社會各界廣泛讚譽，但政府為何不出手相助災民，為什麼把錢捐給非洲，卻不給國人？

也有網友留言說，地方政府搞的債務幾千萬上億幾十億，這些錢都被他們（官員）揮霍了，捐的錢也是給他們浪費。還有網友留言說，如果人禍都要捐款，這個社會還有公平正義嗎？

更有網友指出，霸王茶姬賺了百姓的血汗錢，居然拿去捐款，以後堅決不買霸王茶姬了；查一查霸王茶姬和趙一鳴零食的帳本，看有無偷漏稅，再查一下有沒有放水，否則爲什麼要捐款。

湖南省張家界田姓前中學教師受訪表示，自從四川省汶川大地震捐款被挪用後，民眾對捐款失去信心，這是政府的責任。她說：「從汶川大地震到發生大大小小的災難，政府都呼籲捐款，要麼是逼捐，要麼是紅十字會貪汙，官方處理捐款的不透明，民眾對政府早已失去信任。」

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