為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美眾議長：中國對全球和平構成最大威脅 將力推全面抗中法案

美國聯邦眾議院議長強生承諾，中國對全球和平的威脅最甚，將在11月眾院全面改選前推動更多針對中國的法案。（法新社）

美國聯邦眾議院議長強生承諾，中國對全球和平的威脅最甚，將在11月眾院全面改選前推動更多針對中國的法案。（法新社）

2024/07/10 06:16

〔編譯林家宇／綜合報導〕共和黨籍的美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson），8日在華盛頓智庫「哈德遜研究所」發表演說，承諾將在11月眾院全面改選前推動更多針對中國的法案，「中國對全球和平的威脅最甚。國會必須持續專注在動用一切可利用之工具對抗中國」。

強生直指，當前的威脅網絡是由中國、俄羅斯和伊朗等國組成，其中「北京是美國頭號外國威脅」，「他們從各方面佔盡我們金融和經濟系統的好處」。

強生表示，「在本屆國會剩餘的短暫時間內…眾院將表決一系列法案，賦予下屆政府權力，使其上任第1天便能打擊美國敵人的經濟」，目標是在今年底前簽署與中國相關的包裹法案，「我們會積極合作促成這個包裹法案。我對於其中多半能獲得的跨黨派支持抱持高度期待」。

強生讚揚的制裁法案之一，是「懲罰提供俄羅斯和伊朗原物料支援的中國軍事企業」。眾議院也正研擬措施，限制對中國的投資，預計秋季取得進展。在大選過後，也會和下屆國會的中國相關特別委員會持續合作。

此外，眾院也會對已在5月由眾議院監督和問責委員會投票通過的《生物安全法案》（Biosecure Act）進行表決。該法案由前眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）在1月提出，旨在限制美國企業與中國尖端生物科技公司及其子公司合作，保護美國的敏感醫療保健數據和智慧財產權，遭點名的包括華大基因和藥明康德等中國生技公司。

貿易方面，美國的長期規範允許價值800美元以下的「零碎貨品」出口至美國免關稅。據眾議院歲入委員會資料，有60％的零碎貨品來自中國，因此眾院將限制任何被列入前總統川普2018年實施的「301條款中國關稅」貨品的「零碎優惠待遇」（de minimis privilege），「這將有助阻撓中國試圖剝削美國貿易」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美眾院新任議長為台灣連線成員 外交部：誠摯祝賀
2023/10/26 12:51

美眾院新任議長為台灣連線成員 外交部：誠摯祝賀
獲共和黨全黨支持 強生當選美眾議長
2023/10/26 02:12

獲共和黨全黨支持 強生當選美眾議長

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
自由說新聞》愛哭鬼中國！菲律賓人嗆滾開、關鍵基地重啟抗中
2024/06/12 16:18

自由說新聞》愛哭鬼中國！菲律賓人嗆滾開、關鍵基地重啟抗中
美更新駐日戰機 加強抗中
2024/07/05 05:30

美更新駐日戰機 加強抗中

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
美國兩黨一致抗中 商會和遊說公司與北京劃清界線
2024/06/20 13:01

美國兩黨一致抗中 商會和遊說公司與北京劃清界線
川普預備回鍋 安撫日韓續抗中朝
2024/06/30 05:30

川普預備回鍋 安撫日韓續抗中朝
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播