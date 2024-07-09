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澳情報機關示警：中國駭客主動攻擊技術增強 威脅日增

澳洲網路情報機構「澳洲信號局」（ASD）9日發布報告示警，受中國政府支持、代號「APT40」的駭客組織正積極尋找新型態網路攻擊的目標。示意圖。（路透）

澳洲網路情報機構「澳洲信號局」（ASD）9日發布報告示警，受中國政府支持、代號「APT40」的駭客組織正積極尋找新型態網路攻擊的目標。示意圖。（路透）

2024/07/09 13:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲網路情報機構「澳洲信號局」（ASD）9日示警，受中國政府支持的駭客組織「APT40」正積極尋找攻擊目標，且攻擊技術不斷演變，對世界各國威脅漸增。

據《法新社》報導，澳洲信號局今（9）日發布「技術諮詢報告」（TANs）指出，受中國國安部海南省國安廳支持的駭客組織代號「APT40」技術不斷演變，且一直「主動積極」尋找攻擊目標，並針對澳洲及該區域國家公、私部門進行滲透攻擊，對網路安全造成持續性的威脅。

報告指出，「APT40」手法包括瞄準已停用但仍與機敏網路相連的老舊設備進行滲透，並將它們作為藏匿行蹤的「據點」，快速利用漏洞盜取資訊。

此外，該報告也指出，「APT40」也正積極對各個澳洲目標主動進行定期偵察，掃描任何可乘之機。儘管明確點名駭客攻擊的幕後主使，在技術上較為困難且恐將激怒中國，但澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）此前曾表示，在當前戰略環境下，歸因溯源是遏止惡意網路活動的重要工具。

據悉，該報告共同作者包括美國、英國、德國、日本、南韓等其他國際盟友。對此，網路安全專家也示警，澳洲目前網路防護措施不足，以及在同一地點大量累積客戶敏感資訊，是澳洲成為駭客攻擊目標的原因。

如今年初杜拜全球港務集團（DP World）所屬的電腦遭駭，就直接導致佔全澳洲40%貨運量的主要港口一夕癱瘓。

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