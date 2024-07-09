劍指中國 美國擴大管控軍事設施附近房產交易

美國總統拜登下令，禁止1家與中國相關的加密貨幣挖礦公司購買懷俄明州華倫空軍基地周邊的土地，並要求該公司限期出售已購買的房地產。（美聯社）

2024/07/09 11:08

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部7月8日宣布，美國政府計劃加強對軍事設施附近房地產交易的管控，加強對涉及外國人房地產交易的監管。新規定將大約50個地區納入須受美國外國投資委員會（CFIUS）管控的房地產交易地點名單中，使總數來到227 個。

美國財長葉倫表示：「拜登總統和我設法捍衛美國的國家安全，特別是在面臨外部威脅時採取措施，以保護美國軍事設施」。

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CFIUS加強管控的範圍包括涉及已建好的房地產和土地買賣。美國政府擔心的是，外國投資人購買或租賃某些房地產，以便其收集情報或「讓這些軍事設施的國家安全活動可見」。

去年5月，美國當局宣布禁止將1塊土地出售給專門從事加密貨幣的中國集團，因為該地塊靠近美國核基地。

今年5月13日，拜登總統發布命令，禁止1家中國支持的加密貨幣挖礦公司擁有懷俄明州1處核彈基地附近的土地。這項命令強迫挖礦公司MineOne Partners分割在華倫空軍基地（Francis E. Warren）附近的房地產和該公司擁有的某些挖礦設備，中國政府是這家公司的部分股東。

拜登此項決定是依循CFIUS所進行的調查報告，該報告認為，外資企業購買鄰近核基地的土地，造成國家安全風險，且在該地段安裝加密貨幣採礦設備，可能有助於監視和間諜活動。

在拜登下達這項命令後隔日，美國宣布對從中國進口的電動車、半導體、太陽能設備和醫療物資等加徵新關稅。

分析師指出，儘管美國財政部官員強調，CFIUS的監管並非針對特定國家，例如中國或俄羅斯，而是適用於所有國家，但此舉顯然是針對中國而來。

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