劍指中國 美國擴大管控軍事設施附近房產交易
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部7月8日宣布，美國政府計劃加強對軍事設施附近房地產交易的管控，加強對涉及外國人房地產交易的監管。新規定將大約50個地區納入須受美國外國投資委員會（CFIUS）管控的房地產交易地點名單中，使總數來到227 個。
美國財長葉倫表示：「拜登總統和我設法捍衛美國的國家安全，特別是在面臨外部威脅時採取措施，以保護美國軍事設施」。
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CFIUS加強管控的範圍包括涉及已建好的房地產和土地買賣。美國政府擔心的是，外國投資人購買或租賃某些房地產，以便其收集情報或「讓這些軍事設施的國家安全活動可見」。
去年5月，美國當局宣布禁止將1塊土地出售給專門從事加密貨幣的中國集團，因為該地塊靠近美國核基地。
今年5月13日，拜登總統發布命令，禁止1家中國支持的加密貨幣挖礦公司擁有懷俄明州1處核彈基地附近的土地。這項命令強迫挖礦公司MineOne Partners分割在華倫空軍基地（Francis E. Warren）附近的房地產和該公司擁有的某些挖礦設備，中國政府是這家公司的部分股東。
拜登此項決定是依循CFIUS所進行的調查報告，該報告認為，外資企業購買鄰近核基地的土地，造成國家安全風險，且在該地段安裝加密貨幣採礦設備，可能有助於監視和間諜活動。
在拜登下達這項命令後隔日，美國宣布對從中國進口的電動車、半導體、太陽能設備和醫療物資等加徵新關稅。
分析師指出，儘管美國財政部官員強調，CFIUS的監管並非針對特定國家，例如中國或俄羅斯，而是適用於所有國家，但此舉顯然是針對中國而來。