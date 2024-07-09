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關鍵「公式」曝光！北約示警抗俄「準備窗口」急速收窄

圖為2021年羅馬尼亞特種部隊準備在「堅定捍衛者」演習期間進行模擬突破。（取自北約官網）

圖為2021年羅馬尼亞特種部隊準備在「堅定捍衛者」演習期間進行模擬突破。（取自北約官網）

2024/07/09 11:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍聞網站《Breaking Defense》8日報導，北約北部成員國的防務首長們警告，各國面臨著一個正在縮短的「窗口期」，必須儘快做好因應俄羅斯可能威脅的準備。

據報導，愛沙尼亞國防軍總司海瑞姆（Martin Herem）用一個看似難以理解的公式來表達俄羅斯何時可能採取行動：「-U + yˆG – W + EST（N）」。翻譯過來就是：減去烏克蘭戰事結束時間（U），加上莫斯科準備行動所需的時間（y）——海瑞姆認為幾乎不需要時間——再乘以俄羅斯的最終目標（G），減去世界對俄羅斯行動的關注（W），再加上愛沙尼亞的準備程度（EST）。海瑞姆強調，愛沙尼亞只能改變自身的準備程度這一變數。

儘管目前俄羅斯無力發動大規模入侵，但北歐和波羅的海國家的防務首長們擔心，一旦烏克蘭戰事結束，俄羅斯可能會將目標轉向北約國家。芬蘭國防軍總司令亞科拉（Janne Jaakkola）表示：「目前我們沒有看到即時的軍事威脅，但情況可能會快速變化。」

對於這個「準備窗口期」的長短，各國防務首長的看法不一。瑞典國防軍最高指揮官巴登（Micael Byden）認為大約有3到5年的時間，而挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）則估計有2到3年。但英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）海軍上將較為樂觀，他認為俄羅斯軍隊要恢復到入侵烏克蘭前的水準至少需要5年，要成為能真正威脅北約的軍隊則可能需要10年。

然而，外部專家警告不應過於樂觀。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的北約研究部門主任貝尼特斯（Jorge Benitez）認為，這個窗口期只有2年，並警告如果北約不加速重新武裝，俄國總統普廷可能會利用這段時間發動進一步攻擊。

面對這種不確定性，愛沙尼亞等前線國家正在加緊防禦準備。海瑞姆強調，愛沙尼亞必須儘快做好戰鬥準備，「如果戰事蔓延到塔林街頭，我們就會在那裡作戰。我們會在黑暗中從背後刺殺他們。」

報導提到，隨著俄羅斯在烏克蘭的戰鬥進行，北約各國必須利用這段時間加強自身防禦，以回應未來可能的威脅。各國防長一致認為，支持烏克蘭是延長這個窗口期的最佳方法，因為這會拖延俄羅斯重建軍力的時間。正如克里斯多福森所說，「我們現在有一個窗口，但不確定它能持續多久。

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