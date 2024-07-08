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抵禦俄國潛在攻擊 路透：北約計畫增加多達35萬軍力

北約自冷戰後再次制定大型防衛計畫應對俄國潛在威脅。（美聯社）

北約自冷戰後再次制定大型防衛計畫應對俄國潛在威脅。（美聯社）

2024/07/08 22:41

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯2022年入侵烏克蘭，使北大西洋公約組織（NATO）繃緊自1990年代蘇聯解體後鬆散已久的神經，將俄國定位為歐洲主要威脅，擬定與時俱進的大型防衛計畫。「路透」8日揭露，北約的新軍事計畫中，包括大幅增加35至50個旅級兵力，以應對潛在俄國攻擊。

一個旅級單位約由三千至七千人組成，即需要新增10.5萬至35萬兵員，對北約的人員部署將是重大挑戰。在去年的立陶宛維爾紐斯峰會中，北約成員國領袖同意制定30多年來首個主要防衛計畫，9日在華府召開的北約75週年峰會中，料將進一步推動、更新。

北約官員指出，盟國的軍事規劃專家已在共同防衛需求上，擬定部隊和武器的精確要求，防空和飛彈防禦、長程武器、後勤支援及大型地面機動陣型，均為優先項目。官員強調，在北約發展軍備以執行計畫和應對眼前威脅之際，可能會對盟友提出更多的能力目標，「我們對北約當前和未來能夠維持的強大嚇阻力深具信心」。

報導分析，仍無法確定北約會如何籌組額外35至50個旅的兵力，可能從武裝部隊轉調或進行招募，也可能並行。

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