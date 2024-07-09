美國出現「子彈販賣機」！ 專家警告：恐淪駭客目標

儘管「美國子彈」公司強調販賣機的安全性，但這款創新的銷售模式，無疑為美國社會投下一枚震撼彈，也讓槍枝管制議題再度浮上檯面。（圖擷取自American Rounds/YouTube）

2024/07/09 09:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，購買子彈就像買飲料一樣方便，這聽起來像是電影情節，但在美國，這已經成為現實。然而，這種創新的銷售模式也引發了安全疑慮，特別是可能成為駭客攻擊的目標，進而加劇槍枝暴力的風險。

根據美國《商業內幕》《Business Insider》7月7日的報導，這款由「美國子彈」（American Rounds）公司研發的販賣機，配備臉部辨識系統，標榜只有年滿21歲且持有有效證件的成年人才可購買。目前，阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州和德州等地的商店已陸續安裝，科羅拉多州也即將跟進。

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「美國子彈」公司強調，販賣機旨在為守法公民提供更便利的彈藥購買管道，擺脫商店營業時間和排隊的限制。然而，這種「全天候供應」的模式，卻引發外界質疑是否變相鼓勵民眾持有更多彈藥，進而增加槍枝暴力的風險。

更令人擔憂的是，這款販賣機可能成為駭客攻擊的目標。網路安全專家惠利（Andrew Whaley）警告，儘管販賣機配備臉部辨識等安全措施，但任何系統都並非100%安全。駭客可能利用系統漏洞，或攻擊臉部辨識軟體，非法取得彈藥，後果不堪設想。

惠利指出，系統錯誤也可能導致販賣機出現漏洞，例如錯誤地允許未成年人或非法持有者購買彈藥，帶來嚴重的安全隱患。「美國子彈」公司執行長馬格斯（Grant Magers）則強調，公司致力於為守法的槍枝擁有者創造更安全的環境，販賣機設置嚴謹的安全機制，並承諾不會儲存或洩漏顧客個資。

然而，子彈販賣機的出現也引發了槍枝管制倡議人士的擔憂，他們認為這將導致槍枝暴力事件的增加。批評人士指出，販賣機讓購買彈藥變得更加容易，如同購買日常用品一般，這將增加槍枝意外和犯罪事件發生的風險，特別是可能成為駭客攻擊的目標，進而加劇槍枝暴力的風險。

實上，美國槍枝暴力問題由来已久。根據統計，阿拉巴馬州的槍枝死亡率高居全美第四，槍枝暴力已成為嚴重的社會問題。拜登政府一直致力於推動更嚴格的槍枝管制法，但面臨著來自共和黨和擁槍團體的強大阻力。

面對批評，美國彈藥公司表示，他們支持「守法、負責任的槍枝擁有權」，並強調販賣機設置符合相關法律規定。然而，在槍枝暴力陰影揮之不去的情況下，子彈販賣機的出現無疑為美國社會增添了更多不安定因素。

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