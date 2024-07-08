為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歐盟氣候機構：全球連續13個月出現前所未有的高溫

東京進入炎夏，銀座的逛街人潮紛紛撐傘遮陽。（法新社）

東京進入炎夏，銀座的逛街人潮紛紛撐傘遮陽。（法新社）

2024/07/08 15:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」8日指出，今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月，且自2023年6月以來，每個月的氣溫皆打破紀錄，全球已連續13個月出現前所未有的高溫。

《美聯社》及《法新社》報導，根據哥白尼氣候變化服務的數據，今年6月的全球平均氣溫為攝氏16.66度，比30年來該月的平均氣溫高出攝氏0.67度，打破2023年創下的最熱6月紀錄，而且是該機構自1940年有紀錄以來所有月份中第3高的氣溫，僅次於去年的7月和8月。

該機構主任布諾坦普（Carlo Buontempo）直言，這不只是統計上的異常現象，更凸顯大規模且持續不斷的氣候變化。即使這種特殊的連續極端現象在某個時間點結束，隨著氣候持續變暖，一定會看到新紀錄被打破。他補充道，只要人類不斷增加排放溫室氣體，這種情況將「無法避免」。

今年上半年，酷熱席捲從印度到沙烏地阿拉伯、美國和墨西哥的大片區域。與此同時，連綿不斷的降雨導致肯亞、中國、巴西、阿富汗、俄羅斯和法國大規模的洪水，這種種現象都被與全球暖化連結起來。

此外，今年6月的海平面溫度也達到新的里程碑，連續15個月創下新高，哥白尼氣候變化服務的資深科學家尼可拉斯（Julien Nicolas）形容此一現象「令人震驚」。大西洋、北太平洋和印度洋破紀錄的海面溫度，導致全球氣溫飆升。

不過，隨著全球即將進入降溫的「反聖嬰現象」（La Nina），尼可拉斯預期全球氣溫將在未來數月下降。

哥白尼氣候變遷服務的數據顯示，截至2024年6月的12個月內，全球氣溫創下有史以來的最高紀錄，平均比工業化前高出攝氏1.64度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
有史以來最熱5月！全球均溫連12個月創新高
2024/06/15 09:28

有史以來最熱5月！全球均溫連12個月創新高
巴黎奧運面臨「高溫風險」！ 專家擔憂：未來夏季奧運恐消失
2024/06/18 17:21

巴黎奧運面臨「高溫風險」！ 專家擔憂：未來夏季奧運恐消失

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
6月以來越來越熱 氣象專家提3可能原因
2024/06/28 09:02

6月以來越來越熱 氣象專家提3可能原因
大西洋史上最早5級颶風「貝里爾」來襲！加勒比海地區極度危險
2024/07/02 12:44

大西洋史上最早5級颶風「貝里爾」來襲！加勒比海地區極度危險

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
美國38度高溫預報 1.3億人恐受「歷史性熱浪」影響
2024/07/07 14:49

美國38度高溫預報 1.3億人恐受「歷史性熱浪」影響
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播