歐盟氣候機構：全球連續13個月出現前所未有的高溫

東京進入炎夏，銀座的逛街人潮紛紛撐傘遮陽。（法新社）

2024/07/08 15:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」8日指出，今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月，且自2023年6月以來，每個月的氣溫皆打破紀錄，全球已連續13個月出現前所未有的高溫。

《美聯社》及《法新社》報導，根據哥白尼氣候變化服務的數據，今年6月的全球平均氣溫為攝氏16.66度，比30年來該月的平均氣溫高出攝氏0.67度，打破2023年創下的最熱6月紀錄，而且是該機構自1940年有紀錄以來所有月份中第3高的氣溫，僅次於去年的7月和8月。

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該機構主任布諾坦普（Carlo Buontempo）直言，這不只是統計上的異常現象，更凸顯大規模且持續不斷的氣候變化。即使這種特殊的連續極端現象在某個時間點結束，隨著氣候持續變暖，一定會看到新紀錄被打破。他補充道，只要人類不斷增加排放溫室氣體，這種情況將「無法避免」。

今年上半年，酷熱席捲從印度到沙烏地阿拉伯、美國和墨西哥的大片區域。與此同時，連綿不斷的降雨導致肯亞、中國、巴西、阿富汗、俄羅斯和法國大規模的洪水，這種種現象都被與全球暖化連結起來。

此外，今年6月的海平面溫度也達到新的里程碑，連續15個月創下新高，哥白尼氣候變化服務的資深科學家尼可拉斯（Julien Nicolas）形容此一現象「令人震驚」。大西洋、北太平洋和印度洋破紀錄的海面溫度，導致全球氣溫飆升。

不過，隨著全球即將進入降溫的「反聖嬰現象」（La Nina），尼可拉斯預期全球氣溫將在未來數月下降。

哥白尼氣候變遷服務的數據顯示，截至2024年6月的12個月內，全球氣溫創下有史以來的最高紀錄，平均比工業化前高出攝氏1.64度。

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