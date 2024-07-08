歐盟駐中大使：北京暗助俄侵烏 歐洲越來越不滿

歐盟駐中國大使托雷多（Jorge Toledo）指出，中國缺席瑞士6月舉行的烏克蘭和平高峰會，令人感到非常失望。（路透）

2024/07/08 12:34

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，歐盟駐中國大使托雷多（Jorge Toledo）7日在北京清華大學舉辦的世界和平論壇座談會上表示，自疫情爆發以來，中國與歐盟之間的人文交流沒有恢復；相反的，與疫情前的水平相比相差甚遠。他表示，這與美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）稍早的看法一致。

伯恩斯6月時曾說，北京當局使人民之間的交流無法進行，包括阻止中國公民參加美國政府的活動；自去年11月以來，中國官員干擾了美國駐北京大使館籌辦的61場公開活動。

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托雷多指出：「這也是我們的經驗。我們原以為，一旦取消了防疫封控措施，就能再次自由地與中國教授、中國學生和中國智庫會面。結果卻是不行。他們都需要獲得授權才能與我們見面，而且有時等不到（授權）。」

近幾個月來，歐盟與中國之間的緊張關係不斷加劇，尤其是歐盟決定對中國電動車加徵關稅，並對北京當局在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的矛盾反應日益感到不滿。

托雷多表示，歐盟與中國的關係變得更加緊張，「我不會說雙方關係有所改善，而是正在經歷一個困難時期」，他還為歐盟決定對中國電動車加徵高達 37.6% 的懲罰性關稅進行辯護，稱這個措施是「基於事實」且「完全合理」。

托雷多還對歐盟與中國之間的夥伴關係提出質疑，因為中國缺席了上個月由瑞士籌辦的烏克蘭和平高峰會。他說，中國選擇不參加這次峰會，即使這個峰會涉及對中國至關重要的問題，包括人道和糧食安全問題。

北京當局列舉的理由是，這次會議不符合其標準，比如沒有讓俄羅斯參與其中。

托雷多在談到中國缺席時表示，這非常令人失望，並強調烏克蘭戰爭關乎到歐洲的生存問題，「我必須強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略，對中國的形象造成了巨大損害，中國沒有參加烏克蘭和平高峰會這個事實造成了更大的損害。

托雷多說：「當我們眺望大西洋彼岸時，我們可以看到我們的盟友美國正在伸出援手。當我們向東看，看中國時，我們看到的是一個不幫忙的中國。」

比利時駐中國大使安格萊（Bruno Angelet）也指出，烏克蘭戰爭仍是歐洲的優先事項，同時他質疑中國在衝突中保持中立的做法。他說：「中國長期以來堅持和平共處5項原則，包括相互尊重主權和領土完整。但當這些關鍵原則遭到違反時，怎能說自己可以保持中立？」

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