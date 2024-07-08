為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歐盟駐中大使：北京暗助俄侵烏 歐洲越來越不滿

歐盟駐中國大使托雷多（Jorge Toledo）指出，中國缺席瑞士6月舉行的烏克蘭和平高峰會，令人感到非常失望。（路透）

歐盟駐中國大使托雷多（Jorge Toledo）指出，中國缺席瑞士6月舉行的烏克蘭和平高峰會，令人感到非常失望。（路透）

2024/07/08 12:34

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，歐盟駐中國大使托雷多（Jorge Toledo）7日在北京清華大學舉辦的世界和平論壇座談會上表示，自疫情爆發以來，中國與歐盟之間的人文交流沒有恢復；相反的，與疫情前的水平相比相差甚遠。他表示，這與美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）稍早的看法一致。

伯恩斯6月時曾說，北京當局使人民之間的交流無法進行，包括阻止中國公民參加美國政府的活動；自去年11月以來，中國官員干擾了美國駐北京大使館籌辦的61場公開活動。

托雷多指出：「這也是我們的經驗。我們原以為，一旦取消了防疫封控措施，就能再次自由地與中國教授、中國學生和中國智庫會面。結果卻是不行。他們都需要獲得授權才能與我們見面，而且有時等不到（授權）。」

近幾個月來，歐盟與中國之間的緊張關係不斷加劇，尤其是歐盟決定對中國電動車加徵關稅，並對北京當局在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的矛盾反應日益感到不滿。

托雷多表示，歐盟與中國的關係變得更加緊張，「我不會說雙方關係有所改善，而是正在經歷一個困難時期」，他還為歐盟決定對中國電動車加徵高達 37.6% 的懲罰性關稅進行辯護，稱這個措施是「基於事實」且「完全合理」。

托雷多還對歐盟與中國之間的夥伴關係提出質疑，因為中國缺席了上個月由瑞士籌辦的烏克蘭和平高峰會。他說，中國選擇不參加這次峰會，即使這個峰會涉及對中國至關重要的問題，包括人道和糧食安全問題。

北京當局列舉的理由是，這次會議不符合其標準，比如沒有讓俄羅斯參與其中。

托雷多在談到中國缺席時表示，這非常令人失望，並強調烏克蘭戰爭關乎到歐洲的生存問題，「我必須強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略，對中國的形象造成了巨大損害，中國沒有參加烏克蘭和平高峰會這個事實造成了更大的損害。

托雷多說：「當我們眺望大西洋彼岸時，我們可以看到我們的盟友美國正在伸出援手。當我們向東看，看中國時，我們看到的是一個不幫忙的中國。」

比利時駐中國大使安格萊（Bruno Angelet）也指出，烏克蘭戰爭仍是歐洲的優先事項，同時他質疑中國在衝突中保持中立的做法。他說：「中國長期以來堅持和平共處5項原則，包括相互尊重主權和領土完整。但當這些關鍵原則遭到違反時，怎能說自己可以保持中立？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
電動車關稅只是開端？歐盟對中國傳統晶片擴產展開調查
2024/07/07 06:47

電動車關稅只是開端？歐盟對中國傳統晶片擴產展開調查
歐盟反補貼調查出爐 國企上汽集團獲北京34.4％補貼
2024/07/07 21:54

歐盟反補貼調查出爐 國企上汽集團獲北京34.4％補貼

一站連結衛武營 O9捷運概念宅當紅
電動車關稅只是開端！歐盟啟動中國傳統晶片擴產調查
2024/07/07 05:30

電動車關稅只是開端！歐盟啟動中國傳統晶片擴產調查
防中國用於軍事！德國安為由 禁福斯旗下燃氣渦輪部門賣中企
2024/07/05 01:01

防中國用於軍事！德國安為由 禁福斯旗下燃氣渦輪部門賣中企

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
英國工黨拿下勝利 日經：將與歐盟、中國重新接觸
2024/07/05 19:20

英國工黨拿下勝利 日經：將與歐盟、中國重新接觸
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播