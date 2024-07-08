扯！香港快運航空將2視障旅客趕下機 說法一變再變

香港2名可獨立外出的視障人員，搭乘香港快運航空卻被趕下飛機。香港快運航空客機示意圖。（法新社）

2024/07/08 12:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港失明人協進會表示，2名可獨立外出的視障人員，5月下旬搭乘香港快運航空客機，準備前往日本東京，但登機後卻被機組人員趕下飛機，航空公司後續對此事件的說法一變再變。

據《香港電台》報導，香港失明人協進會與2名權益受損的視障者召開記者會，指稱香港快運曾5度解釋相關原因，但每次的說法都有不同，例如機長以安全為由拒載、航班超賣、無法確認是誰要求2人下機等等。

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其中1名視障者徐男表示，他當天完成登機後，機組人員前來詢問是否有父母陪同，若沒有的話不符合安全規範，在溝通過程中機組人員的態度很不好。

徐男透露，他們被叫下飛機後，地勤人員指稱他們可改搭較晚的航班，讓他感到非常奇怪，完全不理解為何搭另一架客機就會符合安全規定。

香港快運回應，公司的地勤和機組人員，當時依照標準安全程序評估2名視障者的狀況，由於地勤和機組人員存在不同判斷，為謹慎起見需要進一步評估，但這需要更多的時間，因此2人無法搭乘原定航班。

香港快運指出，在管理層完成評估後，確認2人可獨立出行，隨即讓他們搭上同天航班前往目的地，公司對2人所造成的延誤和不便表達歉意，會做出相應補償，並進行內部檢討改善流程，避免類似狀況再度出現。

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