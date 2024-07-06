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拜登施凱爾通話 談及美英共促印太區域和平穩定

2024/07/06 04:30

〔中央社〕英國首相府一名發言人表示，首相施凱爾今天下午與美國總統拜登通話，期間提到對英美廣泛並肩協作的期待，包括澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及確保印太區域和平穩定。

拜登（Joe Biden）恭賀施凱爾（Keir Starmer）在4日舉行的英國國會大選帶領工黨勝出、成為首相。

兩人重申對烏克蘭堅定不移的承諾。施凱爾強調，英國對烏克蘭的支持絕不動搖。

施凱爾與拜登另談及雙方對英美特殊友好關係的承諾，以及雙方一致促進經濟成長的野心。

雙方也討論了與愛爾蘭的關係、以及旨在終結北愛爾蘭數十年來族群流血衝突的1998年耶穌受難節協議（Good Friday Agreement）。拜登具愛爾蘭背景。

北大西洋公約組織（NATO）華府峰會9日登場。首相府發言人指出，施凱爾與拜登對在峰會期間會面表示期待。

北約4個正式印太夥伴國家澳洲、日本、南韓及紐西蘭今年將再度出席峰會。中國、俄羅斯與北韓是峰會印太區域相關議程重點。

另一方面，按英國政府既定規劃，英國航艦打擊群2025年將重返印太。

2021年起，英國在印太區域常態部署軍艦，是1997年香港主權移交後首見。按規劃，這項常態部署將至少5年，可能為期10年或更久，未來擬由性能及打擊能力更優越的31型（Type 31）巡防艦取代現有巡邏艦。

據中央社了解，相關巡邏艦今年稍早曾穿越台灣海峽。時任國防大臣夏普斯（Grant Shapps）5月曾在一場演說罕見提及，這些艦艇在區域內的活動包括「支持台海航行自由」。（編輯：徐睿承）1130706

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