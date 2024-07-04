白宮舊習難改！ 揭秘美國總統健康問題「隱瞞史」

從左到右：時任總統甘迺迪、現任總統拜登和時任總統羅斯福。（圖擷取自維基百科公領域、路透）

2024/07/04 11:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登近年來在公開場合的表現引發外界對其健康狀況的質疑，而白宮為掩蓋拜登的老態，採取了諸多措施，例如安排他只在精力充沛的時段出席活動，並減少記者會等，這種做法並非拜登首創，而是白宮的一貫傳統。回顧美國歷史，總統健康問題的隱瞞由來已久。

《紐約時報》報導回顧美國歷史，總統健康問題的隱瞞由來已久。勞倫斯大學歷史學教授傑拉波代爾（Jerald Podair）指出，1893年，克利夫蘭（Grover Cleveland）總統在遊艇上秘密進行癌症手術，白宮與媒體聯手隱瞞真相。1919年，威爾遜（Woodrow Wilson）總統因中風臥床，其妻子伊迪絲（Edith Wilson）實際掌控國事。羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統患有小兒麻痺症，媒體卻鮮少拍攝其乘坐輪椅的畫面。艾森豪（Dwight D. Eisenhower）和詹森（Lyndon B. Johnson）總統的心臟病史也曾被刻意淡化。

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美國海軍戰爭學院榮譽教授諾特（Stephen Knott）強調，隱瞞總統健康問題是跨黨派的慣例。他舉例說明，甘迺迪（John F. Kennedy）總統競選時隱瞞了「愛迪生氏症」（Addison's disease，一種長期性內分泌疾病，因人體腎上腺無法製造足夠的類固醇激素而致病），直到2003年才有學者披露相關醫療紀錄。這種做法反映了美國政治文化中公私領域的界限，以及媒體報導的自我約束。

然而，《紐時》指出，在當今資訊爆炸的時代，隱瞞總統健康狀況變得愈發困難。高清攝影機能捕捉到總統臉上的每一絲細微變化，公眾對政治人物私生活的關注也日益增加，這種轉變使得白宮的舊有策略面臨嚴峻挑戰。

對民主黨而言，拜登的健康狀況已成為不容忽視的政治難題。美國第一夫人吉兒的前發言人拉羅沙（Michael LaRosa）認為，白宮最大的失誤在於疏遠媒體，失去了公眾信任。他指出，若拜登能更多接受媒體曝光，或許能減輕外界對其能力的質疑。

分析指出，民主黨內部對拜登的擔憂日益公開化，未來幾週內促使拜登退選的壓力可能會進一步加大。然而，民主黨似乎陷入了一個兩難困境：他們不得不為拜登辯護，聲稱他比川普（Donald Trump）更適合擔任總統，儘管拜登政府的某些作為與他們所批評的川普政府越來越相似。

《紐時》認為，這一系列事件不僅反映了美國政治文化的演變，也凸顯了現代民主制度中領導人健康與公眾知情權之間的矛盾。隨著社會對政治透明度的要求日益提高，白宮如何在保護總統隱私與滿足公眾知情權之間取得平衡，將成為一個值得深思的課題。

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