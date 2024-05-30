日陸上自衛隊訓練「手榴彈突爆炸」 1隊員遭碎片砸中送醫不治

日本陸上自衛隊於今（30）日上午開始，在橫跨山梨縣富士吉田市與山中湖村的富士演習場展開訓練，然而期間卻發生手榴彈爆炸事故。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2024/05/30 16:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊於今（30）日上午開始，在橫跨山梨縣富士吉田市與山中湖村的富士演習場展開訓練，然而期間卻發生手榴彈爆炸事故。根據日媒指出，陸上自衛隊在訓練時，一顆手榴彈突然爆炸，碎片當場砸中一名29歲男姓隊員，造成其臉部與喉嚨嚴重燒傷，緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

綜合日媒報導，日本防衛省關係人士透露，這起事故發生在30日上午8點45分左右，當時陸上自衛隊在北富士練習場訓練，期間有隊員投出的手榴彈突然發生爆炸，碎片當場擊中另一名隊員。陸上自衛隊北富士駐屯地公關室，以及山梨縣消防隊也證實這起意外，並指出有一人受到重傷命危，被緊急送往醫院搶救。

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防衛省指出，傷者為隸屬於陸上自衛隊第一普通科連隊的29歲隊員山宮拓，他被手榴彈碎片砸中後，當場失去意識，臉部與喉嚨附近受到嚴重燒傷，被送到甲府市內醫院時已陷入昏迷命危，經搶救後仍於10點50分宣告不治。

這起意外發生後，陸上自衛隊已全面暫停所有需要使用火器的相關訓練，同時正在調查2名隊員站立的位置與意外發生的關聯性。

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