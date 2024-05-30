若任內中國犯台 川普：我會轟炸北京

據《華盛頓郵報》報導，川普表示，如果在他任內，中方入侵台灣，他會轟炸北京。（美聯社資料照）

2024/05/30 12:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國總統川普日前在一次募款活動中提出了驚人的言論，稱如果在他任內中國入侵台灣或俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸北京和莫斯科，這一言論引起了現場捐款人的震驚和廣泛關注。

根據《華盛頓郵報》28日報導，川普在全國募款巡迴活動中的某次發言中提到了這一建議。川普的發言經常涉及外交政策以及他在集會上討論的其他議題，如通貨膨脹和移民問題。這一驚人的言論反映了他一貫的激進風格和強硬立場。

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報導中說：「在一次活動中，川普提到如果俄羅斯入侵烏克蘭或中國入侵台灣，他會轟炸莫斯科和北京，這令部分捐款人感到震驚。」

針對這一言論，川普的競選團隊僅回應了一份「支持其努力」的聲明，並未詳細說明其具體政策和計畫。

這一報導引發廣泛關注，引起了許多人的疑問：如果川普再次當選，台海局勢將如何變化？

一些親北京的專家和媒體指出，川普曾表示，若北約等盟友不支付費用，他們需自行承擔防務。因此，未來若川普當選，他可能會放棄台灣。但是，川普任內的國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）本月初在《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，若川普重返白宮，美國仍將致力於保衛日本與台灣。

《路透》報導，川普任內的美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）大使吉爾摩（James Gilmore）4月間在台灣對媒體表示，川普並非孤立主義者，他的目的是促使美國的盟友更加重視自身國防。吉爾摩相信，川普若再次當選，將如其首個任期內一樣支持台灣。

川普在2016年贏得大選後不久便與時任台灣總統蔡英文通話，並在其任內批准對台軍售的次數為美台斷交後歷屆美國總統之最。此外，2020年12月他還簽署通過《台灣保證法》，呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。

面對中共對賴清德政府加強施壓，川普時期的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）屢次發聲支持台灣，表示不論美國大選結果如何，台灣應對美國有信心，若中共犯台，美國必定會介入（We will be there）。

龐皮歐也提到，美國過去在台海問題上採取戰略模糊雖有其緩衝效果，但卻助長了中共對台灣的侵略態勢。如今是時候擁抱戰略清晰，承認台灣是一個主權國家，這不僅是道德上的必要，也是戰略上的必須，更是對台灣民主程序的承認。

美國前歐安組織大使吉爾摩（見圖）表示，他認為川普當上總統，會再次支持台灣。（美聯社資料照）

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