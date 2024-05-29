討好金主？柬國命名「習近平大道」感謝一帶一路貢獻

28日柬埔寨宣布將金邊三環路南段命名為「習近平大道」。（圖擷取自中國駐柬埔寨大使館Facebook）

2024/05/29 14:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《日經新聞》3月曾透露，中國一帶一路建設出現資金匱乏，柬埔寨多座機場將面臨爛尾困境。不過最近柬埔寨卻傳出，為感謝中國與一帶一路所做貢獻，決定將金邊1條長約48公里的中資道路命名為「習近平大道」。

綜合中、柬報導，28日「習近平大道」命名儀式於柬埔寨總理辦公室「和平宮」舉行。柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet）將首都金邊的三環一路到四號公路段，取名為「習近平大道」，與現有的「毛澤東大道」相互輝映。

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命名儀式上洪瑪奈強調，柬中關係進入歷史最佳時期，這歸功於兩國領導人的關心和推動。為感謝中國對柬埔寨發展所做的貢獻，柬埔寨當局決定將全長約48公里的金邊三環路南段，以「習近平」來命名。

中國駐柬大使王文天指出，「毛澤東大道」於1965年由西哈努克太皇命名。近一個甲子後的現在，又再將金邊的重要道路命名為「習近平大道」，成為兩國關係歷久彌新、繼往開來的新里程碑。

王文天表示，「中方願同柬方沿著這條鐵桿友誼贗續傳承的金光大道攜手共進，開創新時代中柬命運共同體更光明的美好未來。」

柬埔寨金邊「習近平大道」。（圖擷取自中國駐柬埔寨大使館/Facebook）

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