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全球僅存不到40隻！ 罕見北太平洋露脊鯨現身加州海岸

罕見北太平洋露脊鯨現身加州海岸。（圖擷取自NOAA官網）

罕見北太平洋露脊鯨現身加州海岸。（圖擷取自NOAA官網）

2024/05/29 10:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州馬林郡海岸迎來了1個科學界的重大發現：1隻極度瀕危的北太平洋露脊鯨被研究人員目擊。這隻鯨魚於5月24日在波特雷耶斯國家海岸（Point Reyes National Seashore） 以西約3英里的地方出現，這一罕見的目擊事件為研究這種瀕危物種提供了寶貴的數據和機會。

《福斯新聞》（Fox News）報導，北太平洋露脊鯨（North Pacific Right Whale）是世界上最稀有的鯨魚之一，全球估計僅存不到40隻。此次目擊由美國生態學家羅萊托（Jan Roletto）帶領的團隊在進行野生動物調查時發現。Roletto描述道，這隻鯨魚浮出水面，並停留了近20分鐘，其特徵包括V字形的噴氣、寬大且漆黑的身體、無背鰭，頭部有粗糙的白色皮膚斑塊。這次目擊已由美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）海洋哺乳動物實驗室正式確認。

北太平洋露脊鯨在19世紀末因商業捕鯨幾乎滅絕，儘管1937年國際捕鯨管制公約禁止了對這些鯨魚的捕獵，但非法捕鯨活動在20世紀60年代再次將其推向滅絕邊緣。現代人類活動如漁具纏繞、船隻碰撞、氣候變遷等，仍對其生存構成威脅。

北太平洋露脊鯨為鬚鯨，以過濾海水中的浮游動物為食。由於其極度稀少，研究人員對其遷徙、繁殖等行為所知甚少。獨立鯨魚研究員史卡夫（Jim Scarff）表示，儘管在阿拉斯加灣和白令海等地發現少數個體，但對其分佈仍知之甚少。

此次在加州海岸的目擊無疑為研究這種瀕危物種提供了寶貴的數據。對於這種極度瀕危的物種來說，每一次的目擊都是一次重要的發現，有助於我們更進一步理解和保護這些珍貴的生物。

北太平洋露脊鯨是世界上最稀有的鯨魚之一，全球估計僅存不到40隻。（圖擷取自維基百科公領域）

北太平洋露脊鯨是世界上最稀有的鯨魚之一，全球估計僅存不到40隻。（圖擷取自維基百科公領域）

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