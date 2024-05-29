為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

奇蹟！美國19歲男摔落超過120公尺深峽谷 僅雙臂擦傷

美國19歲男子近日爬山不慎跌落400英尺（約121公尺）深峽谷，當地警方獲報緊急趕赴現場，使用繩索和安全帶將他拉到橋上獲救。（圖擷自「Mason County Sheriff's Office」臉書粉專）

美國19歲男子近日爬山不慎跌落400英尺（約121公尺）深峽谷，當地警方獲報緊急趕赴現場，使用繩索和安全帶將他拉到橋上獲救。（圖擷自「Mason County Sheriff's Office」臉書粉專）

2024/05/29 10:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州19歲男子近日爬山不慎跌落400英尺（約121公尺）深峽谷，當地警方獲報緊急趕赴現場，使用繩索和安全帶將他拉到橋上獲救，初步檢查男子僅有輕微擦傷，相當幸運。

綜合外媒報導，梅森郡治安辦公室當地時間27日表示，19歲不具名男子25日步行於高鋼橋（High Steel Bridge）下方一條小徑不慎跌落約121公尺深峽谷，旁人見狀緊急通報，梅森郡治辦公室緊急派員趕往現場搜救，警員和消防員使用繩索和安全帶攀爬橋梁，花費約2小時將他掛到安全帶後小心拉上橋，當局尚未確定少年身分，初步推測僅有雙臂擦傷，已送往附近醫院接受詳細檢查。

梅森郡治安官巡邏隊員指出，當局早已警告民眾不要走這些小路徑，因為相當危險，每年都有5至7人從橋上摔落，多數人都摔死了。據了解，高鋼橋位於胡德運河西南側，橫跨包含S福克斯科科米什河的深谷，實際上是美國有史以來最高的鐵路橋，高於河流365英尺（約111公尺）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義台3線8天內2起摔車事故 18歲騎士摔落邊坡擦挫傷
2024/01/22 12:19

嘉義台3線8天內2起摔車事故 18歲騎士摔落邊坡擦挫傷
驚！8旬美翁除草見凹槽踩下去 竟掉進逾7m深廢井
2019/12/11 11:15

驚！8旬美翁除草見凹槽踩下去 竟掉進逾7m深廢井

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援
前世有燒香！ 18歲男從45公尺高懸崖墜落僅輕傷
2019/07/29 21:07

前世有燒香！ 18歲男從45公尺高懸崖墜落僅輕傷
醫學系女大生跌落45公尺深峽谷 屍體旁還有根自拍棒
2021/05/07 15:05

醫學系女大生跌落45公尺深峽谷 屍體旁還有根自拍棒

宜雄絢耀 過嶺生活圈 檜木藝品優質社區
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播