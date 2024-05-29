奇蹟！美國19歲男摔落超過120公尺深峽谷 僅雙臂擦傷

美國19歲男子近日爬山不慎跌落400英尺（約121公尺）深峽谷，當地警方獲報緊急趕赴現場，使用繩索和安全帶將他拉到橋上獲救。（圖擷自「Mason County Sheriff's Office」臉書粉專）

2024/05/29 10:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州19歲男子近日爬山不慎跌落400英尺（約121公尺）深峽谷，當地警方獲報緊急趕赴現場，使用繩索和安全帶將他拉到橋上獲救，初步檢查男子僅有輕微擦傷，相當幸運。

綜合外媒報導，梅森郡治安辦公室當地時間27日表示，19歲不具名男子25日步行於高鋼橋（High Steel Bridge）下方一條小徑不慎跌落約121公尺深峽谷，旁人見狀緊急通報，梅森郡治辦公室緊急派員趕往現場搜救，警員和消防員使用繩索和安全帶攀爬橋梁，花費約2小時將他掛到安全帶後小心拉上橋，當局尚未確定少年身分，初步推測僅有雙臂擦傷，已送往附近醫院接受詳細檢查。

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梅森郡治安官巡邏隊員指出，當局早已警告民眾不要走這些小路徑，因為相當危險，每年都有5至7人從橋上摔落，多數人都摔死了。據了解，高鋼橋位於胡德運河西南側，橫跨包含S福克斯科科米什河的深谷，實際上是美國有史以來最高的鐵路橋，高於河流365英尺（約111公尺）。

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