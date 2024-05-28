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太「瓜」張！日本夕張哈密瓜今年首拍 2顆台幣61萬

今年北海道夕張哈密瓜首場競標，以2顆61萬台幣的天價成交。（圖擷取自@ja_yubari/X）

今年北海道夕張哈密瓜首場競標，以2顆61萬台幣的天價成交。（圖擷取自@ja_yubari/X）

2024/05/28 14:53

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本的「夕張哈密瓜」口感順滑、香氣醇厚，是北海道夕張市的知名特產，更是日本頂級哈蜜瓜的代表。5月中旬至8月下旬是夕張哈密瓜的銷售期間，本月24日迎來今年首場競標拍賣，並以新台幣61萬天價成交2顆哈密瓜。

根據《NHK》報導，今年第一場「夕張哈密瓜」競標活動於北海道札幌市的中央批發市場熱鬧登場。當天共有1700顆哈密瓜參加拍賣，其中2顆最頂級的哈密瓜由當地蔬果包裝公司「Hokuyupack」，以300萬日圓（新台幣約61萬元）拍下。

Hokuyupack公司已連續3年拍得最頂級的夕張哈密瓜，76歲的董事長野田清道稱讚今年的哈密瓜顏色特別深且味道鮮美，他很高興獲得這1獎項。另外，這家公司將於6月1日及2日舉行免費試吃活動，邀請大眾一同品嘗他們競標得到的哈密瓜。

夕張市市長熱谷司也歡迎更多人到訪夕張，一同享受哈密瓜的濃郁香氣與入口即化的口感。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發之前，夕張哈密瓜於2019年創下歷史最高價，1對哈蜜瓜以500萬日圓（約新台幣102萬元）的天價成交。

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