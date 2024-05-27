歐幾里得望遠鏡釋放驚豔影像 「暗物質獵人」探索宇宙深處

「梅西耶78」（Messier 78），是巨大的恆星搖籃。被星際塵埃籠罩著，可見其中複雜的氣體還有塵埃細絲。（取自ESA官網）

2024/05/27 09:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）研發的「歐幾里得」（Euclid）太空望遠鏡，2023年7月1日發射升空，以揭開暗物質和暗能量之謎。歐洲太空總署5月23日公布了歐幾里得太空望遠鏡拍攝的新一批影像，以嶄新角度看見絕美宇宙。

據英國《衛報》報導，歐幾里得太空望遠鏡在首次24小時觀測中，就產生了一個包含超過 1100 萬個可見光天體和 500 萬個紅外線天體的初步星體目錄。它能夠觀察到僅比木星大4倍的自由漂浮「流浪行星」（不圍繞任何恆星公轉，或只圍繞星系中心的行星），研究人員還發現了新的星團、矮星系，以及來自宇宙誕生後第一個 10 億年的遙遠明亮星系。

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歐幾里得望遠鏡的觀測結果也產生了許多令人驚嘆的影像。其中一張是獵戶座星雲中梅西耶 78 星雲（Messier 78）的影像，展現了星雲中複雜的氣體和塵埃絲狀結構，前所未有地清晰。

另一張影像顯示了阿貝爾 2390 星系團（Abell 2390），一個由超過 5 萬個類似銀河系的星系組成的巨大星系團。這種星系團的質量是太陽質量的 10 萬億倍，其中大部分被認為是難以捉摸的暗物質。另一張阿貝爾 2764 星系團（Abell 2764）的影像，展現了數百個星系在暗物質光暈中環繞運行的景象。

還有其他影像捕捉到了 NGC 6744 星系，這是附近宇宙中最大的螺旋星系之一，以及多拉多星系團（Dorado group），這裡有正在演化和合併的星系，形成殼狀結構和巨大的彎曲潮汐尾。

根據歐洲太空總署的資料，歐幾里得望遠鏡在未來6將與韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）一樣，停留在距離地球表面150萬公里處稱為「第2拉格朗日點」（the second Lagrangian Point）的穩定懸停點，拍攝數千張這樣的圖像，並將對大約35%的宇宙空間進行分類，拍攝超過10億個距今最多100億年的星系，掃描，畫出最大、最精確的3D宇宙影像，幫助科學家分析暗物質、暗能量的分布情況。

歐幾里得太空望遠鏡捕捉到多拉多星系團（Dorado group），這裡有正在演化和合併的星系，形成殼狀結構和巨大的彎曲潮汐尾。。（取自ESA官網）

螺旋星系NGC 6744。（取自 ESA官網）

歐幾里得太空望遠鏡將揭開宇宙暗物質和暗能量的神秘面紗。（取自 ESA官網）

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