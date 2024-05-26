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聖母峰登頂大塞車畫面曝！ 冰架突斷裂 5登山客墜落2失蹤

大批登山客湧入聖母峰導致通往山頂的路徑雍塞，結果冰架突然斷裂，5人從山壁墜落。（圖擷自「malla.mountaineer」IG）

大批登山客湧入聖母峰導致通往山頂的路徑雍塞，結果冰架突然斷裂，5人從山壁墜落。（圖擷自「malla.mountaineer」IG）

2024/05/26 14:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界之巔、海拔8848.86公尺的聖母峰（Mount Everest）一直是許多登山客挑戰的目標，5月是登頂的最佳時間，大批登山客湧入導致通往山頂的路徑雍塞，結果冰架突然斷裂，5人從山壁墜落，其中2人失蹤，恐凶多吉少。

綜合外媒報導，在當地時間21日，聖母峰驚傳登山意外，在通往山頂前的最後一道關卡「希拉蕊臺階」（Hillary Step），因為登頂後下山與作最後衝刺登頂在此處交會，人潮壅塞導致許多登山隊伍卡在山脊上等候，突然冰架斷裂，5名登山者墜落，有登山客記錄到這驚悚的事發畫面。

有3人卡在繩上未落崖，但1名39歲的英國籍登山客帕特森（Daniel Paterson）以及23歲雪巴嚮導夏爾巴（Pastenji Sherpa）失蹤，官方尚未證實兩人死亡，但坦言他們幾乎沒有生還可能。

報導指出，去年春天聖母峰登頂造成18人死亡，是近年來死亡人數最多的一年，今年至今已有5人死亡，以及3人失蹤，由於聖母峰登頂越來越受歡迎，人們擔心過度擁擠、競爭激烈以及對新手登山者的審查不足，恐導致更多山難的發生。

有人記錄到冰架崩落登山客落崖的驚悚畫面，3人卡在繩上未落崖，但有2人失蹤。（圖擷自「malla.mountaineer」IG）

有人記錄到冰架崩落登山客落崖的驚悚畫面，3人卡在繩上未落崖，但有2人失蹤。（圖擷自「malla.mountaineer」IG）

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