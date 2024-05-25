俄軍攻入哈爾科夫 美國宣布再援烏90億

美國國務卿布林肯宣布，再將向烏克蘭提供一批價值約新台幣90億的軍事援助。（路透）

2024/05/25 19:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府於當地時間週五（24日）宣布，將再向烏克蘭提供一批價值約2.75億美元（約合新台幣90億）的軍事援助，內容包含彈藥、飛彈、地雷以及砲彈，以協助烏軍抵禦俄羅斯在哈爾科夫地區（Kharkiv）發動的攻勢。

《法新社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「美國今日宣布向烏克蘭提供一筆含有武器與裝備的重大撥款，支持英勇的烏克蘭人民保衛他們的國家。」

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布林肯接著指出：「這一批次2.75億美元的援助，是我們努力幫助烏克蘭擊退俄羅斯在哈爾科夫周圍攻勢的一部分，包含了迫切需要的武器。」

俄軍自5月10日起越過烏克蘭東北方邊境，對哈爾科夫地區發起攻擊，並取得了18個月以來的最大進展，烏克蘭人則持續的進行反擊。

在經歷了數月的爭執之後，美國國會的議員終於在上月通過了一項延宕已久的610億美元（約合新台幣2兆）軍援烏克蘭法案，從那之後，美國總統拜登（Joe Biden）已先後下令給予烏克蘭5批援助。

布林肯說：「先前的軍援已經運抵前線，我們也會盡快運送這批新的援助。」

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