以色列與西班牙外交對峙 西班牙駐耶路撒冷領事館提供巴人服務受阻

以國外長卡茲24日表示，將阻止西班牙駐耶路撒冷領事館向約旦河西岸巴勒斯坦人提供領事服務。（歐新社）

2024/05/25 14:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙、挪威與愛爾蘭於22日表示將在本月28日正式承認巴勒斯坦國，以國外長卡茲（Israel Katz）第一時間批挪、西、愛3國愚蠢，24日卡茲強調，以色列將阻止西班牙駐耶路撒冷領事館向約旦河西岸的巴勒斯坦人提供領事服務。

根據《路透》報導，卡茲24日表示，以色列將阻止西班牙駐耶路撒冷領事館為巴人提供領事服務，此舉為以色列與西班牙外交對峙的最新舉措，西班牙、挪威與愛爾蘭22日宣布將正式承認巴勒斯坦國，以向以色列施壓結束加薩戰爭。

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《路透》指出，以色列方面拒絕挪、西、愛3國對巴勒斯坦的承認，卡茲除批愚蠢外，亦對西班牙勞動部長狄亞士（Yolanda Diaz）的反猶太言論感到憤怒，狄亞士本週在X平台上發表影片，內容論述包含「解放巴勒斯坦，從河流到大海」。

《路透》提及，狄亞士的論述最初為巴勒斯坦解放組織所用，許多以色列人視這段論述為「呼籲摧毀以色列」，針對論述爭議，狄亞士24日澄清，她並沒有反猶太，她這段話只是為了慶祝各方透過兩國方案解決中東地區衝突，尋求中東地區和平的嘗試。

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