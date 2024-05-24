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犯罪姊妹花！美國空姐上班偷運毒 銀行行員妹妹幫洗錢

美國印第安納州拉丁裔選美皇后格倫妮絲‧扎帕塔（Glenis Zapata）遭控，利用空姐職權運送毒品及販毒收益至墨西哥。（圖擷取自Miss Indiana Latina /Facebook；本報合成）

美國印第安納州拉丁裔選美皇后格倫妮絲‧扎帕塔（Glenis Zapata）遭控，利用空姐職權運送毒品及販毒收益至墨西哥。（圖擷取自Miss Indiana Latina /Facebook；本報合成）

2024/05/24 14:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名34歲的空姐利用職務之便，走私數千公斤的古柯鹼，還拉在銀行上班的妹妹幫販毒集團洗錢上千萬美元。

綜合外媒報導，美國印第安納州2011年選美皇后、後擔任空服員的格倫妮絲‧扎帕塔（Glenis Zapata）遭控，2018年至2023年期間，利用商用航空替墨西哥販毒組織走私數千公斤的古柯鹼，因此被美國警方逮捕。

美國伊利諾州北區檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office, Northern District of Illinois）21日指出，空姐格倫妮絲在2018年至2023年期間，從美國中西部運送上千萬美元（超過3億新台幣）的毒品所得至南部，然後進入墨西哥。

美國警方在調查此案時，意外發現格倫妮絲的銀行行員妹妹也涉入此案。33歲的妹妹伊萊妮絲‧扎帕塔（Ilenis Zapata）和39歲的喬治娜‧巴努埃洛斯（Georgina Banuelos）在銀行上班期間替販毒集團洗錢，2人將毒品所得兌換成較高面額的鈔票。

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