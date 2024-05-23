簡體中文網路資訊快速大量消失 分析：中共加強網控

知名部落客近日發文指出，在簡體中文網路世界搜尋十幾年前的文章，發現這些文章已不復存在。有分析認為，這可能與中共加強對訊息管控和網路審查有關。（彭博）

2024/05/23 17:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕《自由亞洲電台》報導，中國網路上的歷史文章或資訊正在快速消失！有知名部落客近日發文指出，在簡體中文網路世界搜尋十幾年前的文章，發現這些文章已不復存在。有分析認為，這可能與中共加強對訊息管控和網路審查有關。

網名為「何加鹽」的部落客5月22日發表「中文網路正在加速崩塌」文章，文章寫道，若在百度上搜尋「馬雲」2個字，把時間設定在1998年到2005年，能搜出來的訊息大概有多少條呢？是1億條，還是1000萬條，還是100萬條？答案是只有1條訊息，且仔細檢查該訊息，會發現也是假的，該訊息發布的時間實際上是2021年。

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換句話說，如果網友想知道那段時間有關馬雲的經歷、報導、演講、以及他創辦公司的發展史等原始訊息，幾乎是不可能的。「何加鹽」表示，他測試過，若換成用必應（Bing）或Google搜尋，搜出來的有效訊息和百度沒有太大差別，比百度略多一些，但也只是個位數，更多的也都是時間紊亂的無效訊息。

「何加鹽」說，而且不只是馬雲，搜尋馬化騰、雷均、任正非等企業大佬，甚至是羅永浩、芙蓉姐姐等那個年代紅極一時的網紅，或周杰倫、李宇春等曾經紅遍全網路的大明星，結果也都是一樣。

「何加鹽」分析，簡體中文網路的歷史文章和資訊迅速消失的原因之一與經濟有關，改變經營方式或無力經營導致關閉網站，另一原因就是受到監管。他說，網路資訊的監管，是從無到有，從寬到嚴，從嚴到更嚴的過程，以前可以合法存在的內容，後來不符合監管要求了；或者是以前可以灰色存在的內容，後來被定義為黑色了，這些內容都會直接被「咔嚓」掉。

民間公益組織北京益仁平中心聯合創辦人陸軍受訪表示，他也發現該組織存放在網路的資料已不復存在，「以我從事公益這20年的經驗，早就發現我們早年所做的公益法律、反歧視等行動，當年曾是國內主流媒體，甚至官方媒體都在大張旗鼓的報導，而且有很多官方網站轉發」。

陸軍認為，他們當年從事公益活動的許許多多案例被消失與網路審查有關。他說：「網路訊息的丟失是個很大的問題，也是普遍現象。但我們談到中文簡體字訊息的丟失是尤其鮮明的中國特色，因為中共對訊息管控和網路審查扮演了重要角色。」

「何加鹽」還說，經過測試後，他發現幾乎在那個年代曾經紅火過的簡體中文網站，如網易、搜狐、校園BBS、西祠衚衕、凱迪貓眼、天涯論壇、校內網（人人網）、新浪博客、百度貼吧、以及大量的個人網站等，在一定年份之前的訊息都已經完全消失，甚至大部分網站是所有年份的訊息都消失了。唯一例外的是新浪網，還能找到一些十幾年前的訊息，但也是極少數的寥寥幾條，其他99.9999%以上的內容，全都消失了。

王姓重慶學者受訪表示，十多年前（中國）的社會氣氛比當下寬鬆，當時不少文章屬於探討歷史、還原真相以及針砭時弊，但已經成為歷史，「十多年前的文章現在看來，容易惹麻煩。國內很多的媒體都是在黨的領導下行事，所以刪除也成為必然」。

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