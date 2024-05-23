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黑洞旋轉之謎：天文學家首次測量超大質量黑洞自轉速度

當一顆恆星靠近黑洞時，會被黑洞巨大的潮汐力撕裂，形成一個高速旋轉的吸積盤：示意圖。（圖擷取自NASA官網）

當一顆恆星靠近黑洞時，會被黑洞巨大的潮汐力撕裂，形成一個高速旋轉的吸積盤：示意圖。（圖擷取自NASA官網）

2024/05/23 13:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕麻省理工學院（MIT）研究團隊發表於《自然》（Nature）期刊的研究結果，首次利用恆星被黑洞撕裂後的震盪現象，成功測量到超大質量黑洞的自轉速度。這項發現提供了一種全新的方法來研究超大質量黑洞，並揭開這些宇宙巨獸在宇宙演化過程中如何成長與變化的奧秘。

《每日科學》（Science Daily）22日報導，研究團隊利用一個名為「潮汐破壞事件」（Tidal Disruption Event,TDE）的現象，來測量黑洞的自轉速度。當恆星太靠近黑洞時，會被黑洞巨大的潮汐力撕裂，形成一個明亮的吸積盤，由恆星的殘骸高速旋轉。這個吸積盤會因黑洞自轉而產生震盪，而這種震盪的模式可以揭示黑洞的自轉速度。

團隊觀察了「AT2020ocn」這顆距離地球約10億光年的星系，它在2020年2月被發現發出強烈的光亮，被認為是潮汐破壞事件的跡象。研究團隊利用NASA的「中子星內部成分探測器」（Neutron star Interior Composition ExploreR, NICER）持續觀察了「AT2020ocn」長達200天，發現其發出的X射線以每15天的週期出現峰值，推斷這是吸積盤震盪導致的。透過這種震盪模式，研究團隊估計這個黑洞的自轉速度約光速4分之1。

研究團隊認為，這項新方法將在未來幾年內被用來測量數百個附近黑洞的自轉速度。透過分析這些黑洞的自轉速度，研究人員可以更深入地了解黑洞在宇宙演化過程中是如何成長的。

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