印度嚴重熱浪！首都德里飆破47度 政府下令緊急停課！

印度北部近日發生嚴重熱浪，德里多個地區氣溫飆破47度。（法新社）

2024/05/21 20:55

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度4月至6月為夏季，今年受到極端氣候影響，該國北部本週遭遇嚴重熱浪，首都德里近日氣溫更是飆破攝氏47度，當局已下令所有學校必須停課。

綜合外媒報導，印度北部近期正遭遇嚴重熱浪，首都德里多個地區氣溫一度超過47度，郊區納傑夫加爾（Najafgarh）測到47.4度高溫，週日更飆出47.8度高溫，是印度今夏最高紀錄。

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德里氣象局20日發布「紅色警報」，表示涵蓋首都在內等地的熱浪天氣恐持續到5月24日，包括旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）。

不只印度北部，中央邦（Madhya Pradesh）勒德蘭（Ratlam）、瑙貢（Nowgong）近日氣溫也一度高達45.5度，其次是達蒂亞（Datia）45.2度、克久拉霍（Khajuraho）44.8度和瓜廖爾（Gvaliyar）44.7度。

對此，德里政府已要求學區內所有學校停課，提前放暑假。旁遮普邦、哈里亞納邦、拉賈斯坦邦和中央邦的政府也下令關閉學校。

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