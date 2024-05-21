為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印度嚴重熱浪！首都德里飆破47度 政府下令緊急停課！

印度北部近日發生嚴重熱浪，德里多個地區氣溫飆破47度。（法新社）

印度北部近日發生嚴重熱浪，德里多個地區氣溫飆破47度。（法新社）

2024/05/21 20:55

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度4月至6月為夏季，今年受到極端氣候影響，該國北部本週遭遇嚴重熱浪，首都德里近日氣溫更是飆破攝氏47度，當局已下令所有學校必須停課。

綜合外媒報導，印度北部近期正遭遇嚴重熱浪，首都德里多個地區氣溫一度超過47度，郊區納傑夫加爾（Najafgarh）測到47.4度高溫，週日更飆出47.8度高溫，是印度今夏最高紀錄。

德里氣象局20日發布「紅色警報」，表示涵蓋首都在內等地的熱浪天氣恐持續到5月24日，包括旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）。

不只印度北部，中央邦（Madhya Pradesh）勒德蘭（Ratlam）、瑙貢（Nowgong）近日氣溫也一度高達45.5度，其次是達蒂亞（Datia）45.2度、克久拉霍（Khajuraho）44.8度和瓜廖爾（Gvaliyar）44.7度。

對此，德里政府已要求學區內所有學校停課，提前放暑假。旁遮普邦、哈里亞納邦、拉賈斯坦邦和中央邦的政府也下令關閉學校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱浪席捲泰國！今年已30人熱死 曼谷連日高溫警告
2024/04/28 21:58

熱浪席捲泰國！今年已30人熱死 曼谷連日高溫警告
極端高溫+「吉普尼」公車司機罷工 菲律賓4.7萬所學校停課
2024/04/28 15:49

極端高溫+「吉普尼」公車司機罷工 菲律賓4.7萬所學校停課

熱錢引爆林口熱度 商用不動產新顯學
泰國乾旱祈雨 村民潑水「哆啦A夢」取代真貓引熱議
2024/04/30 17:51

泰國乾旱祈雨 村民潑水「哆啦A夢」取代真貓引熱議
南韓4月氣溫創新高 刷新半世紀來高溫紀錄
2024/05/08 11:37

南韓4月氣溫創新高 刷新半世紀來高溫紀錄
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播