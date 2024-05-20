毛小孩最後心願：臨終陪伴 獸醫籲飼主克服恐懼

獸醫呼籲飼主們在毛小孩臨終時，能陪伴在牠們身邊。 情境照。（圖取自免費圖庫freepik）

2024/05/20 10:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕身為毛小孩的飼主，我們與這些毛茸茸的夥伴們分享了無數的歡樂、陪伴和愛。然而，令人心碎的現實是，牠們的壽命比我們短得多。當那個時刻來臨時，了解我們心愛的狗狗和貓咪的最後心願，就顯得格外重要。

美國WECB電台19日報導，最近，一位富有同情心的獸醫在「Ｘ」平台（前推特）上，分享了一個令人心酸的觀察，呼籲飼主們在毛小孩臨終時，能陪伴在牠們身邊。

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一位網友在「Ｘ」推特上向一位獸醫提問，獸醫工作中最困難的部分是什麼？獸醫沉重地回答說：「最難過的事，莫過於看到年邁或生病的動物，在生命的最後時刻，仍在尋找牠們的主人。」

根據這位獸醫的說法，大約 90% 的飼主會選擇在寵物過世時，不在房間裡陪伴。這些飼主離開是為了避免目睹死亡，卻沒有意識到，在這些最後的時刻，正是牠們的寵物最需要他們的時候。

獸醫們強烈呼籲飼主們陪伴寵物直到最後一刻。不可否認的事實是，我們的寵物很可能比我們先離開這個世界。對牠們來說，你是牠們世界的中心，是牠們的家人。雖然牠們對你來說可能「只是一隻寵物」，但你卻是牠們的一切。

獸醫們親眼目睹了動物在主人不在身邊時，所經歷的痛苦和恐懼。那是一個令人心碎的景象：寵物們環顧四周，感到困惑和害怕，尋找著親人的熟悉面孔。雖然獸醫會盡力提供安慰，但對這些動物來說，他們畢竟是陌生人。

許多獸醫都表示，當主人陪伴在寵物身邊時，牠們會更容易平靜地離開。「牠們需要你的愛和慰藉，」一位獸醫說：「即使這對你來說很困難，但陪伴在牠們身邊，對牠們來說意義重大。」

看著心愛的寵物離世，是一件非常困難的事，但這也是一種愛的最終表現。你的陪伴可以提供寵物在最後時刻需要的安慰、愛和關懷。想像一下，在陌生的環境裡，被陌生人包圍著度過生命的最後時刻，那是多麼可怕的想法。

獸醫們鼓勵飼主們為了牠們的寵物，勇敢地面對這份痛苦。陪伴在牠們身邊，握著牠們的手，輕聲細語地安慰牠們，可以幫助牠們平靜地離去。這是一個微小但重要的舉動，來表達你對牠們一生付出的愛的感謝。

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