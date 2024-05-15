美4月核心CPI創3年低點 Fed有望9月降息

美國4月核心通膨創2021年4月以來低點，使聯準會有望9月降息。（路透）

2024/05/15 22:25

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部勞工統計局昨數據顯示，美國4月排除食品與能源價格的核心消費者物價指數（CPI）年增3.6%，從3月的年增3.8%下滑，創2021年4月以來最小增幅，月增0.3%，符合經濟學家預期，顯示今年第2季開始，美國通膨恢復下滑趨勢，提振9月降息的市場預期。

數據顯示，美國4月通膨指數年增3.4%，符合預期，並從3月的3.5%增幅放緩，月增0.3%，低於上月以及預期的0.4%增幅。節節升高的油價與住房成本貢獻通膨月增幅度逾70%。零售銷售以月度來看，與3月持平，與年度來看上升3.04%，較3月的4.02%增幅放緩，顯示消費者沒有跟上物價上升的步伐。

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投資人在該報告中看到聯準會（Fed）打擊通膨的行動，正逐漸讓美國經濟降溫的正面跡象，美國10年公債殖利率降至4.37%，美國主要指數開盤上漲。

安聯貿易北美資深經濟學家諾斯（Dan North）說，「這是一個月來第一份沒有高於預期的報告，因此出現釋壓性反彈（relief rally）」。高頻經濟（HFE）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）也說，「整體而言，物價壓力仍然很高，但正朝著正確方向進展」。

華爾街日報報導，在之前一連串火熱數據顯示美國物價壓力仍持續，打破聯準會不久將降息的期待後，經濟學家密切關注這份通膨報告，他們憂心持續的貨幣緊縮政策，恐削弱就業成長，使經濟陷入衰退。聯準會主席鮑爾14日在阿姆斯特丹的一場討論會中說，「我們不期望這是一條平坦的道路」他補充，聯準會「必須保持耐心，讓限制性政策發揮作用」。

法魯奇表示，「我們認為相關數據支持聯準會在未來的政策決定上採取耐心態度，雖然基本假設仍是今年將調降利率」諾斯也說，「我們認為最快9月降息，聯準會的想法是『我們不急著降息，通膨還沒接近2%目標，而經濟還可以，因此未來幾個月，我們不打算採取任何行動』」。

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