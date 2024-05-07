東京迪士尼海洋新園區「夢幻泉鄉」 重現冰雪奇緣城堡

預定6月6日開幕的東京迪士尼海洋最新園區「夢幻泉鄉」，今天向媒體率先公開。「冰雪奇緣」主角安娜與艾莎在園區內現身。（記者林翠儀攝）

2024/05/07 16:29

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕預定在6月6日開幕的東京迪士尼海洋最新園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs），今天向媒體率先公開，新園區包括「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」和「小飛俠彼得潘」等3個經典主題區域，提供全新的視覺與感官體驗。

東京迪士尼在2020年公開新增的「美女與野獸」園區之後，迪士尼海洋原本預定在去年推出第8個新園區「夢幻泉鄉」，但工程受到疫情攪局而延遲，直到今年才推出。

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「夢幻泉鄉」佔地約14萬平方公尺的，造價達3200億圓（約合台幣682.2億元），也是東京迪士尼開業以來最大規模的開發案，新園區除了有3大經典動畫主題區之外，還有全日本第5間迪士尼大飯店的「Fantasy Springs Hotel 夢幻泉鄉大飯店」。

「夢幻泉鄉」園區位於迪士尼海洋「失落河三角洲」和「阿拉伯海岸」之間，入口處有拱門迎接，入口處有巨大的魔法之泉，迎接賓客進入全新的迪士尼幻想世界。

新園區的3大經典動畫主題區包括了「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」和「小飛俠彼得潘」。「冰雪奇緣」重現了艾倫戴爾王國的街景、冰雪城堡和噴水池，主要遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」，讓遊客搭乘小船，配合動畫裡的名曲，透過一幕幕的場景，體驗如動畫重現的冰雪魔法世界。

「魔髮奇緣」的入口可以見到高聳的高塔，被囚禁的樂佩公主在高塔上唱歌，而城堡大盜費林則被樂佩的歌聲吸引到高塔下，隨著故事的進展，遊客搭乘的渡遊最後來到了滿天都是天燈深處，浪漫至極。

「小飛俠彼得潘」主題區有兩項遊樂設施，其中「小飛俠夢幻島歷險記」需配戴3D眼鏡，搭乘木舟順流而下並與彼得潘一起對抗虎克船長，搭配主題音樂和3D立體影像，讓飛翔體驗更逼真，另一個則以仙女谷為主題的「奇妙仙子妙妙小車」。

東京迪士尼海洋最新園區「夢幻泉鄉」裡「冰雪奇緣」主題區，重現艾倫戴爾王國的街景、冰雪城堡等場景。（記者林翠儀攝）

「魔髮奇緣」主題區的高塔。（記者林翠儀攝）

「魔髮奇緣」主題區遊樂設施重現天燈場景。（記者林翠儀攝）

「小飛俠彼得潘」主題區裡的海盜船。（記者林翠儀攝）

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