反制中國「長臂管轄」威脅 美司法部提告中國特務、美私家偵探

美國司法部去年指控36名中國警官利用社群媒體鎖定美國境內的異議人士。（路透資料照）

2024/05/06 20:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年來，中國和伊朗對在美國的政治異議人士和活動家實施了極端手段，這一現象揭露了地緣政治緊張局勢對民眾的可怕影響。這些國家長期以來都不容忍異議，而現在則更加積極地打擊在海外發聲的人。他們採取的手段包括恐嚇、騷擾，甚至策劃襲擊，讓無辜的人陷入恐慌和不安之中。

《美聯社》6日報導，美國司法部已經留意到這一趨勢，提起訴訟對數十名嫌犯進行調查。聯邦調查局（FBI）高層官員指出，這些國家的策略變得越來越複雜，他們不惜跨越所謂的「紅線」，從單純的騷擾行為逐漸升級為暴力行動，以期在國外擴大影響力。

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官員和倡導者表示，中國是這一行動的主要發起者，其「獵狐行動」旨在追捕北京方面通緝的中國僑民，以脅迫他們回國接受指控。

在一起案件中，美國司法部控告了一群中國特務和一名美國私家偵探，其中一名中國前市政府官員在紐澤西州的家門口發現了一張用中文寫的紙條，上面威脅著他如果不回國就會有嚴重後果。儘管大多數參與跨國鎮壓陰謀的被告都在本國，很少被逮捕和起訴，但這些案件也導致了對該私家偵探和兩名中國公民的定罪。

從宗教人士到民運領袖，都成為了這些行動的目標。長期倡導中國宗教自由的華裔美國基督教牧師傅希秋表示，多年來他一直受到廣泛的騷擾。他表示，這些協調一致的行動與中國政府有關，包括訂購假酒店房間、發出假炸彈威脅，甚至在社區散發抹黑他的傳單。這些事件使他學會了在旅行時採取預防措施，但他依然感到不安。

吳建民是1989年中國民主運動的前學生領袖，他在加州爾灣的家門外曾遭到一群抗議者攻擊，這群人在他家門外喊口號，並出言辱罵。吳建民說：「他們在社區遊行，散發各種圖片和傳單，並將這些東西投遞到鄰居的信箱。」

去年，美國司法部指控36名中國警官利用社群媒體鎖定美國境內的異議人士。據稱，其中2人還協助在曼哈頓唐人街建立秘密中國警察哨所。此外，聯邦檢察官披露了一系列針對異議人士的陰謀，包括中國對黑料的挖掘和其他威脅行為。

中國駐大使館否認中國從事此類行為，並聲明強調中國政府「嚴格遵守國際法」、「我們堅決反對『長臂管轄』」。然而，美國官員指出，中國是建立了「獵狐行動」專案、做出這一切的國家，其目標是追捕北京通緝的中國海外僑民，強迫他們回國接受審判。

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