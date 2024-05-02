一度失聰、67歲獲注目 日本最傳奇鋼琴家藤子海敏癌逝享耆壽92歲

日裔傳奇女鋼琴家藤子海敏（左）近日癌逝，享耆壽92歲。（圖擷自藤子海敏官網）

2024/05/02 13:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日裔傳奇女鋼琴家藤子海敏（Fujiko Hemming）近日癌逝，享耆壽92歲。

綜合外媒報導，藤子海敏1932年在德國柏林出生，父親是瑞典人、母親是日本鋼琴家，5歲時搬到日本居住，在母親的教導下，她國小3年級就嶄露頭角，17歲就開第一次演奏會，在當時1953年就是有名的天才新人；28歲她移居德國，不料1971年藤子海敏因為感冒而失去了聽力，鋼琴家生涯嘎然而已，後前往瑞典治療，其名聲也逐漸被世人所淡忘。

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1995年藤子海敏回到日本，在聽力小幅度的恢復下，教琴度日，沒想到她的故事在1999年獲NHK注意，播出她生涯軌跡的特別節目後，立刻獲得熱烈迴響；海敏1999年發行的第一張CD專輯「奇蹟之鐘」（La Campanella），銷量超過200萬張。

67歲的海敏鋼琴生涯重生她也再次投入音樂活動，回到眾人的目光之中，2001年6月還登上紐約卡內基音樂廳，除了個人演奏會，海外知名交響樂團的合作邀約也絡繹不絕，其傳奇故事也被翻拍成電影。

今年3月藤子海敏被診斷出罹患胰臟癌，其基金會今（2日）透露藤子海敏已於4月21日逝世，「離開時臉上的表情非常美麗和平靜」，同時也透露正在籌備送別藤子海敏的音樂會。

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