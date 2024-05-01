馬斯克放鳥印度、突訪中國！印媒震驚群起砲轟

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（路透檔案照）

2024/05/01 07:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）週日（4月28日）在未事先通知公司的情況下，搭機前往中國北京訪問。但馬斯克此前卻取消了預定在本月的印度之行，他的訪中讓印度媒體大為不滿，群起砲轟。

《路透》報導，馬斯克原定於上週與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，並宣布對一家汽車工廠投資高達30億美元，但他取消了計劃，稱特斯拉「承擔著非常沉重的義務」。而當時，印度政府已經發出了馬斯克要參加創業活動的邀請。

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4月28日，馬斯克突出訪中國，並會見中國國務院總理李強，並獲中國批准部署駕駛輔助系統。

報導提到，經常對中國採取強硬立場的印度新聞媒體，對馬斯克的中國行進行猛烈抨擊。包括印度的《Mirror Now》在黃金時段播出新聞片段，稱「劣質的道德還是在商言商？」節目主持人則稱「印度這裡，人人都感到震驚。」印度第九新聞台（News9）週一晚間也播出馬斯克相關報道，諷刺道「中國你好，印度再見？」螢幕上也出現質疑「特斯拉的義務非常重？在取消訪問印度一週後訪問中國。」

對此特斯拉和莫迪辦公室均未做出回應。馬斯克4月20日曾表示，他期待在今年稍後訪問印度，但印度政府尚未就他取消行程或中國行發表評論。

《路透》提到，馬斯克原預定的印度之行，可能有助於莫迪競選連任，在民調期間，特斯拉投資的公告將為莫迪尋求第三任期的商業友好形象提供認可。

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