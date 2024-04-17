梅根甜蜜進軍食品業 限量草莓果醬首發

梅根打造加州生活風品牌，首發限量草莓果醬，甜蜜進軍食品業。（圖擷取自Instagram）

2024/04/17 12:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕自從2020年脫離英國王室後，哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）積極開拓事業版圖。近日，梅根的全新品牌「美國里維埃拉果園」（American Riviera Orchard）終於揭開神秘面紗，首發產品是一款限量版草莓果醬，散發著濃濃的加州陽光海岸風情，甜蜜進軍食品業！

英國廣播公司（BBC）16日報導，時尚設計師崔西·羅賓斯（Tracy Robbins）在Instagram上發布了這張果醬照片，照片中的梅根品牌果醬瓶上標有「50瓶中的第17瓶」，暗示這可能是首批限量發售的產品。同時，哈利王子（Prince Harry）的馬球好友納喬·菲格拉斯（Nacho Figueras）的妻子德爾菲娜·布拉克爾（Delfina Blaquier）也在社交媒體上分享了相同品牌的果醬照片，她的果醬瓶上標有「50瓶中的第10瓶」。

請繼續往下閱讀...

報導中說，「美國里維埃拉果園」的品牌名稱和社交媒體上的宣傳圖片，都散發著加州陽光海岸的氛圍。照片中，果醬瓶被放置在一個裝滿檸檬的陽光籃子裡，營造出一種高端、精致的品牌形象。

今年以來，哈利王子和梅根夫婦似乎一直在積極地重塑他們的品牌和事業。他們先是改版了具有皇室風格的網站sussex.com，隨後又宣布了一系列新的商業計劃，包括梅根將在Netflix上推出一檔烹飪和園藝節目，以及哈利王子參與的馬球主題節目。

《BBC》報導中提到，這些新項目與他們之前的作品，例如Netflix紀錄片《哈利與梅根》（Harry & Meghan）和哈利王子的回憶錄《備胎》（Spare），似乎更加關注生活風格領域，也更符合他們目前在加州的生活方式。

梅根在過去曾擔任演員和模特，也經營過一個名為「The Tig」的個人部落格，但這些都屬於個人活動或副業，並不屬於品牌創立。而「美國里維埃拉果園」是一個正式註冊的品牌，擁有自己的官方網站，也已經在Inatagram設立了官方帳號，並推出了限量版草莓果醬等產品，因此可以被視為她的首個品牌。

梅根自「脫英」後，便積極開拓財源。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法