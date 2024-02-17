清潔員開房門「全裸被看光」 情侶求償10倍房價遭拒

中國情侶入住酒店，退房時間未到房門就被打開，情侶全裸被看光。示意圖。（法新社）

2024/02/17 23:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一對情侶上月入住深圳龍崗某家酒店，儘管事先有支會櫃台，將退房時間延後至下午6時，怎料房門在下午5時就被清潔人員打開，情侶倆全裸被看光。對此，黃姓男子向酒店要求「10倍房價」做為賠償，不過業者則回應，可以道歉但無法賠償。

《星島日報》報導，黃男與女友上月以人民幣188元（約合新台幣827.7元）入住深圳龍崗一家酒店，黃男指稱，事先有跟櫃台說好延至下午6時再退房，沒想到才5時許，門就被清潔人員打開，場面十分尷尬。黃男說：「當時我們兩個人完全沒有穿衣服，門被打開近90度。」

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另一方面，當事清潔人員坦言確實是工作疏失，以為他們已退房了，當下也立即向他們致歉，清潔人員也透露，「我也沒看到他什麼」。

對此，黃男向酒店索求10倍房價的賠償，但業者表示無法接受，「可以道歉，但10倍房價無法賠償」業者也提到，根據酒店監視錄影器畫面，清潔人員確實有開門，但僅「開了一個小縫」，不像黃男所稱那麼誇張。

雙方各持己見，由警方介入調查釐清，不過有中國律師指出，房客在入住之後，基本上房間就屬他們的私密空間，若沒有經過同意就擅自開門，又看了房客的隱私，已侵犯隱私權，業者應賠償損失跟道歉。

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