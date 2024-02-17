防中國經濟報復！ 菲外長：正尋找新貿易管道 建立經濟韌性

菲律賓總統小馬可仕（右）去年11月，與來訪的日本首相岸田文雄（左）會談。（美聯社）

2024/02/17 21:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓因南海主權爭議，頻頻與中國船隻發生海上對峙，兩國關係持續緊張之際，菲國政府正在尋找新的貿易管道，來建立經濟韌性，防範其最大貿易夥伴中國，因海權爭議以經濟手段報復。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）16日受訪時表示，馬尼拉並未排除因與中國關係緊張，導致遭中國經濟報復的可能性，報復手段可能包括某種形式的貿易制裁，因此需要做好計畫。

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他說，「令人遺憾的是，有時候是有此可能性，因此你得向其他夥伴拓展關係，不要把雞蛋都放在同一個籃子裡，萬一真的發生事情了，至少你有辦法調整」。

去年菲國與中國貿易額達400億美元（約1.2兆台幣），中國是菲國香蕉、鎳礦等產品的重要出口對象。但菲國總統小馬可仕上台後，在南海問題上，對中國態度愈加強勢，另一方面，菲國除了加強菲美同盟，深化與美國軍事合作，也與亞洲其他國家和美國的歐洲盟邦建立關係，包括擴大與南韓、法國的經濟往來，同時推進與日本的相互准入協定磋商。

美國商務部長雷蒙多下個月將率貿易代表團訪問菲國，馬納羅說，菲國也正在尋求與歐盟簽訂自由貿易協議。

菲中南海爭議，使菲國在其認定的領海開發油氣資源的計畫停滯，與中國共同探勘南海資源的談判也陷入僵局。

對此，馬納羅說，馬尼拉對於繼續與北京磋商依舊持開放態度，但是菲國依法不能讓出任何企業的控制權給中國，「我們有某些立場必須堅持」，他還說，其他國家也能參與菲國探勘其南海海域資源，「其他國家如果有興趣，我想他們會提出來」。

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