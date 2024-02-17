川普回鍋白宮影響美國援烏？ 澤倫斯基：歡迎來烏克蘭，我帶你上前線

烏克蘭總統澤倫斯基17日在慕尼黑安全會議上表示，若美國前總統川普造訪烏國，他準備帶川普前往前線親睹戰爭實情。（法新社）

2024/02/17 21:46

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國前總統川普若回鍋白宮恐中斷華府援助烏克蘭的憂慮漸增，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）17日表示，他準備好帶川普到戰爭前線親睹戰爭實情。

澤倫斯基在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示，他已邀請川普造訪烏克蘭，因為決策者應該看看真正的戰爭會是怎麼回事。

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澤倫斯基說：「若川普先生（應邀）來訪，我準備跟他一起前往前線…我認為，若要究如何終結（俄烏）戰進行對話，就得向決策者展示何為真正的戰爭，不是Instagram上（所呈現的戰爭），（而是）真正的戰爭。」

川普幾乎篤定能以共和黨候選人之姿投入今年11月初投票的美國總統大選，甚至有可能重登總統寶座，讓美國持續援烏的前景蒙上陰影，因為川普不但在過去執政時不吝推崇下令入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷，還公開出言反對美國總統拜登軍援烏克蘭。

澤倫斯基這番看似對川普示好的發言，不排除是在為川普回鍋白宮後持續援烏鋪路。澤倫斯基去年12月時曾說，川普重返白宮將「非常強烈衝擊」俄烏戰爭的進展。

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