台灣夫妻踩「北海道流冰」拍照！海保廳大驚：落水15分鐘就致命
2024/02/17 21:47
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕北海道網走市1月正式迎來「流冰季」，不少來自世界各地的觀光客前往此地，欣賞流冰的奇景。然而，台灣一對夫妻，為了拍照而在流冰上停留約10分鐘。對此，網走海上保安廳呼籲，前來觀賞流冰的遊客務必注意安全，切勿在缺乏適當裝備的情況下踏足流冰。
根據《北海道新聞》報導，8日有一對來自台灣的40多歲夫妻，在流冰上拍攝了大約10分鐘的照片。他們表示，「好厲害的景色。拍照的時候我們雖然很小心腳下，但卻不知道在流冰上行走是很危險的。」
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網走海岸警衛隊和網走警察署表示，從網走市首次看到流冰上岸，就可以看到有許多民眾踩踏在流冰上，其中許多人似乎是遊客，附近居民對此感到擔心而多次撥打118和110。
報導提到，早在2020年2月，就曾發生一起大學生在海岸踩踏流冰拍照時，被海流沖走的意外事故，幸運的是，流冰最終靠近消波塊，讓學生得以脫困，毫髮無傷。
網走海上保安廳指出，如果遇到流冰被沖走或踩破而落水需要救援，基本上要透過直升機來進行。然而，由於直升機需從釧路航空基地呼叫，到達救援地點可能需要1至2小時的時間。
網走海保次長警告，「以目前的海水溫度而言，落水15分鐘就可能致命。流冰的移動性比人們想像的更大，我們呼籲觀光客不要隨意踩踏流冰。」
落ちれば致命的 流氷に乗るのはやめて 海保と網走市が注意喚起：北海道新聞デジタル https://t.co/31wVbDynB5— 北海道新聞????️ （@doshinweb） February 11, 2024