中國經濟低迷 自由之家：勞工抗議事件激增逾3倍

中國經濟持續低迷，工廠裁員減薪情況時有所聞。人權組織指出，自去年9月以來，中國的勞工抗議活動迅速增加，尤其是在農曆春節之前。 （擷取自「中國勞工通訊」）

2024/02/17 12:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，工廠裁員減薪情況時有所聞。根據《美國之音》報導，人權組織指出，自去年9月以來，中國的勞工抗議活動迅速增加，尤其是在農曆春節之前。

總部位於紐約的國際人權組織「自由之家」旗下的《異言網》 （China Dissent Monitor）所監測的數據顯示，2023年9至12月期間，中國的勞工抗議事件達777件，為2022年同期245件的3倍多。

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《異言網》 負責人史凱文（Kevin Slaten）表示，工人抗議事件通常與工資糾紛和職業安全有關，中國長期存在的問題是勞工保護執法不力，以及完全缺乏獨立有效的工會。他指出，《異言網》分析的大多數抗議事件規模都很小，一半的參與者不到10人，40%的抗議人數則在10至99人之間。

總部設在香港的「中國勞工通訊」（China Labour Bulletin）收集的數據也顯示，在今年1月1日至2月3日期間，又發生了183起勞工抗議事件，其中僅廣東省就發生了40件。

此外，總部設在紐約的「中國勞工觀察」（China Labor Watch）創辦人李強表示，中國勞工抗議事件激增，除了中國經濟放緩外，房地產行業「內爆」和製造業減少也是一個因素。

李強表示，中國的經濟問題最終為今年勞工抗議活動的增加打下了基礎，由於製造訂單的減少等，許多公司面臨財務挑戰，進而影響到到工人的收入。建築工人特別有可能舉行抗議，尤其是考慮到中國房地產行業面臨的主要困難，最明顯的例子是大型房地產開發商中國恆大集團的破產。

李強說，中國經濟持續放緩，特別是房地產行業陷入困境及其對建築工人的影響，正在導致勞工異議的激增，農民工通常與雇主沒有簽具有法律約束力的合約，他們受到房地產行業崩潰的打擊尤為嚴重；過去地方政府還會動支預算，協助企業紓解流動性壓力，以在年底前減少拖欠工人工資，但如今地方政府財政短缺，使他們無法介入幫助農民工。

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