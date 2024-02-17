晚安小雞被判2年 矢板明夫：這些影片洗腦可能成為更嚴重社會問題

晚安小雞遭到柬埔寨當局逮捕判刑。（圖擷自臉書）

2024/02/17 10:44

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅晚安小雞先前自導自演，聲稱在柬埔寨遇襲，隨後被多方證據證實造假，如今，他與共犯阿鬧被當局判刑2年有期徒刑，另每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，隨著自媒體數量的增加，尤其是在抖音上，有一些嘲笑身障人士、敵視外國人、鼓吹紙醉金迷生活的內容，這些訊息的洗腦，可能造成價值觀的偏差、誘發台灣網紅模仿。今後可能成為更嚴重的社會問題。

矢板明夫在臉書PO文表示，這兩天，台灣和日本的網紅接連出事，受到了關注。也讓人想到，最近的自媒體熱潮，對社會可能造成的負面影響，首先，是柬埔寨的法院15日，將兩名台灣網紅以刑法煽動製造社會動亂罪，判處了兩年有期徒刑。這兩人為了拍片賺取流量到柬埔寨，拍攝了被當地人搶劫及毆打的虛假影片，被柬埔寨警方抓到，這兩個人的行為，不僅欺騙了自己的觀眾，還損害了柬埔寨的國家形象，也可能影響柬埔寨觀光業者的生計。

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矢板明夫指出，他們的行為，也違反了台灣的法律。當他們刑滿被柬埔寨驅逐出境以後，回到台灣可能還要繼續接受台灣法律的制裁，幾乎同一時間，日本也發生了類似的事情。一位居住在大阪的中年網紅，在牛肉飯連鎖店用餐時，用自己用過的筷子，直接夾取公用容器內的紅薑狂吃，並拍片放上網。他被控妨礙業務、損壞財物等罪名。昨天法院判決結果出爐，這位網紅被判刑2年4個月。為他拍攝影片的朋友也判罰款30萬日元。

矢板明夫續指，台灣和日本的網紅接連出事，其目的都是為了拍出和別人不一樣的影片，來賺取觀看數。說白了，就是為了賺錢，在過去，一個人要想在社會上擁有一定的影響力，必須經過長年的學習知識、積蓄經驗，然後不停地發佈有見地的意見，才能夠一點一點地受到社會信賴、增加影響力，但是，在今天的自媒體時代，很多人都可以不經過任何努力，靠一些偶然的因素，就在極短的時間內成名。這些人由於沒有足夠的知識或內涵等根基，為了持續被關注，就容易做出一些離譜的事情。

矢板明夫直言，隨著自媒體數量的增加，今後這種事情可能越來越多。尤其是在抖音上，「我們可以看到很多來自中國的影片，有一些嘲笑身障人士、敵視外國人、鼓吹紙醉金迷生活的內容」。這些影片對社會的危害非常大。這些訊息的洗腦，可能造成價值觀的偏差、誘發台灣網紅模仿。今後可能成為更嚴重的社會問題。

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