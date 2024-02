資產膨風千億騙貸款遭重罰逾百億 川普怒斥法官政治追殺

美國前總統川普(Donald Trump)因誇大資產、詐欺等民事罪刑遭重罰3.55億美元(折合台幣約111億元)並禁止在紐約從業3年,法官恩戈倫(Arthur Engoron)在判決書上直言,川普及所有被告對犯行毫無悔意,已近「病態」程度。(美聯社)

2024/02/17 10:55

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普(Donald Trump)因誇大資產、詐欺等民事罪刑遭重罰3.55億美元(折合台幣約111億元)並禁止在紐約從業3年,法官恩戈倫(Arthur Engoron)在判決書上直言,川普及所有被告對犯行毫無悔意,已近「病態」程度。

綜合外媒報導,紐約州法院今(17)日宣判,川普及其家族事業體超過10年來長期誇大淨資產,金額甚至高達每年36億美元(約台幣1129億元),以欺騙銀行等信貸方提供更好的借貸條件。川普誇大淨資產及詐欺罪名成立,必須繳納近3.55億美元(折合台幣約111億元)罰款及其衍生利息,且禁止在紐約從業3年。

主審法官恩戈倫(Arthur Engoron)在判決書上指出,川普及所有被告對犯行毫無悔意已近「病態」的程度,完全不承認所犯下的錯誤,以「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」(See no evil, hear no evil, speak no evil)的態度忽略所有確鑿的證據。他強調,正是民間普遍流傳這種「大家都這樣做」的錯誤縱容態度,法律判決才更恪守規定。

對此,川普除誓言上訴到底外,更批評審判結果是「司法之恥」,禁止從業形同判公司「死刑」,痛斥政治立場偏向民主黨的法官恩戈倫及主訴此案的紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)政治追殺及腐敗。

詹樂霞則透過聲明回應表示,加上所有利息,對川普及所有被告的罰款將逾4.5億美元(約台幣141億元),而川普終於必須面對其所犯下的「充滿欺騙、作弊及天大的詐欺罪行」,並付出代價。她強調,「因為無論你以為你有多強大、多富有,法律之前人人平等」。

據悉,法官其實已於去年9月宣判確認川普及所有被告的詐欺犯罪事實,因此現在美國社會的目光皆聚焦於罰則及川普的下一步。除此民事案件外,川普仍須面對4件刑事訴訟,其中包括在紐約的一件收買成人片女星案。

川普重出江湖後已在各州共和黨初選屢戰屢勝,極有可能代表共和黨參選今年底的美國總統大選。

