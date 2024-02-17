駐英代表姚金祥：中國將試圖干預英國大選

2024/02/17 01:21

〔中央社〕英國「每日電訊報」今天報導，駐英國代表姚金祥示警，他「相當確定」北京將試圖藉由操作錯假訊息和謠言、運用假新聞和假影音等，干預英國即將舉行的大選、支持對北京較友善的候選人。

姚金祥說，中國曾試圖運用錯假訊息干擾台灣在1月舉行的大選，相關手法恐將被套用於西方民主國家預計今年登場的選舉，涵蓋英國、美國。

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每日電訊報（The Daily Telegraph）報導，姚金祥說，台灣是中國用以測試驗證選舉干預手段的試驗場，這類手段大可用於對付世界其他民主政體。

姚金祥指出，中方不僅試圖干預台灣大選，更在大選順利完成後，持續對台灣實施干預和威嚇至今，這顯示北京極度威權和不負責任的本質。

除了英國，姚金祥提到，北京對干預其他歐洲國家，以及日本、韓國和東南亞各國的選舉也會很有興趣。許多東歐國家的選舉對北京很重要，因為中方有意在該地區擴大影響力。

姚金祥指出，中國希望出現更多像匈牙利這樣，較願意與中、俄合作並削弱歐盟運作的政府。

姚金祥1月10日履新，上任不到20天即陸續接受英國各大媒體訪問，30日應邀出席智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）在國會大廈舉行、由下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）主持的研討會，並回應聽眾提問。

姚金祥當時提到，此次大選，台灣遭遇強度和廣度前所未見的中國干預行為，涵蓋統戰、軍事威嚇、經貿脅迫、外交孤立、灰色地帶活動，但台灣民眾證明了自己的韌性和抵抗力，順利完成選舉、選出新總統。

他說，今年適逢全球大選之年；台灣保持警戒、抵禦威權政權選舉干預的經驗對今年即將舉行選舉的數十個國家是很好的提醒，台灣樂於分享自身經驗。（編輯：徐睿承）1130217

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