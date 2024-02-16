德烏簽署雙邊安全協議 德國總理蕭茲：歷史性的一步

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與德國總理蕭茲（右）簽署雙邊安全協議。（法新社）

2024/02/16 20:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今（16日）與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署了一份雙邊安全協議。蕭茲表示，這份協議是「歷史性的一步」，德國會繼續力挺烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。

《法新社》報導，澤倫斯基今日造訪德國首都柏林（Berlin），他與蕭茲兩人一同簽署了一份雙邊安全協議，不過協議的詳細條款尚未對外界公布。

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協議簽署後，蕭茲在X平台（先前稱為推特）上發文表示：「澤倫斯基與我今日簽署了一份關於我們長期安全承諾的協議，這是歷史性的一步。德國會繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略戰爭。願榮耀歸於烏克蘭。」

澤倫斯基結束柏林之行後，稍晚將前往法國與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤，預計雙方也會簽署一份相似的安全協議。

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3 — Bundeskanzler Olaf Scholz （@Bundeskanzler） February 16, 2024

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