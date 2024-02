德烏簽署雙邊安全協議 德國總理蕭茲：歷史性的一步

2024/02/16 20:50

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕德國總理蕭茲(Olaf Scholz)今(16日)與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)簽署了一份雙邊安全協議。蕭茲表示,這份協議是「歷史性的一步」,德國會繼續力挺烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。

《法新社》報導,澤倫斯基今日造訪德國首都柏林(Berlin),他與蕭茲兩人一同簽署了一份雙邊安全協議,不過協議的詳細條款尚未對外界公布。

協議簽署後,蕭茲在X平台(先前稱為推特)上發文表示:「澤倫斯基與我今日簽署了一份關於我們長期安全承諾的協議,這是歷史性的一步。德國會繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略戰爭。願榮耀歸於烏克蘭。」

澤倫斯基結束柏林之行後,稍晚將前往法國與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會晤,預計雙方也會簽署一份相似的安全協議。

