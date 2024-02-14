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情人節最想收到什麼？ 加拿大民調曝：與伴侶共度時光

今天是非常浪漫的西洋情人節，也是許多情侶特別重視的節日。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

今天是非常浪漫的西洋情人節，也是許多情侶特別重視的節日。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

2024/02/14 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是非常浪漫、空氣充滿「粉紅愛心泡泡」的西洋情人節，也是許多情侶特別重視的節日。對此，加拿大一家民意調查機構於日前在官網公布一項調查，指出人們選擇表達和接收愛的方式正在改變中，絕大多數人最喜歡也最希望收到的「愛的禮物」，其實是最簡單不過的「花時間共處」。

加拿大民調公司阿巴卡斯數據（Abacus Data）在今年1月18至23日，向2199名加國成年人進行民意調查，詢問受訪者們最喜歡的情人節示愛方式。根據調查結果指出，第一名是「與伴侶共度時光」，有高達48%、不分男女的受訪者都表示這是首選；其次為身體接觸（20%）、善意的言語（14%）、為對方服務（13%），最後才是收到禮物（5%）。

民調網站指出，這項研究結果也很有趣地凸顯出，不同年齡層族群間的偏好差異。從整體來看，「收到禮物」雖然在情人節最喜歡的示愛方式中排名最末，但加國年輕世代較年長一輩更願意收到禮物，且年輕人今年慶祝情人節的可能性也明顯較高，高收入家庭更有可能慶祝情人節。

此外，男性和女性對示愛方式的偏好也不同；男性較偏好身體接觸，女性更喜歡善意言語和服務行為。另外，根據同一民調顯示，3分之2加拿大人表示打算與伴侶慶祝今年情人節，比去年增加5個百分點，民調網站指出，這表示儘管生活成本持續攀高令人擔憂，加拿大人仍熱衷於投資感情關係。

阿巴卡斯數據執行長寇列托（David Coletto）表示，民調結果揭示現代愛情樣貌：儘管日常生活複雜多變，但「愛的本質依舊簡單」。同時他也建議，如果還在煩惱不知如何與伴侶慶祝，那麼「花時間陪伴對方」準沒錯，「畢竟從統計學來說，這就是向對方表達『在乎』的最佳之道。」

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