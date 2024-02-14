為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

不婚不生成趨勢？調查：南韓僅3成青少年認為結婚是必要

根據南韓《2023青少年價值觀調查研究》顯示，南韓青少年認為結婚是必須選項的只有29.5%。示意圖。（法新社）

根據南韓《2023青少年價值觀調查研究》顯示，南韓青少年認為結婚是必須選項的只有29.5%。示意圖。（法新社）

2024/02/14 14:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓青少年政策研究院今（14）日發布《2023青少年價值觀調查研究》，該研究針對7718名中小學生進行婚姻相關問題的問卷調查，調查結果顯示，南韓青少年認為「必須結婚」的只有29.5%，值得注意的是，2012年時，回答「必須結婚」的學生高達73.2%。

根據《韓聯社》報導，南韓青少年政策研究院去年5月到7月針對7718名中小學生進行婚姻相關問題的問卷調查，僅有29.5%受訪學生回答「必須結婚」，2012年時這個數字為73.2%，其中又以女生下降幅度更為明顯。

《韓聯社》指出，2012年時，回答「必須結婚」的女學生有63.1%，至2023年時已降為18.8%，男生則從82.3%降至39.5%。至於婚後該不該生小孩？僅19.8%受訪學生認為婚後必須生小孩；有60.6%的學生認為「不結婚也能生小孩」，在同性婚姻方面，有52%學生回答「應允許同性結婚」。

南韓青少年認為結婚擇偶最看重的因素，有82%學生首要選擇「性格」，其次為「外貌」、「財力」，南韓青少年政策研究院認為，這次調查結果顯示，南韓青少年對傳統價值觀認同度下降，國家在生育、家庭政策上，恐怕需要有根本改變才行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
孫藝真公開露面了！女神降臨慈善拍賣：有200萬個擔心
2024/01/07 19:30

孫藝真公開露面了！女神降臨慈善拍賣：有200萬個擔心
南韓去年僅103萬對新婚夫婦 無孩率創新高
2023/12/11 15:52

南韓去年僅103萬對新婚夫婦 無孩率創新高
南韓《第八感》雙帥現身雄影 林志燮被喊話招待受寵若驚
2023/10/09 05:30

南韓《第八感》雙帥現身雄影 林志燮被喊話招待受寵若驚
韓BL劇雙男主來台！台灣影人揪「車銀優師弟」出遊：You can call me
2023/10/08 17:26

韓BL劇雙男主來台！台灣影人揪「車銀優師弟」出遊：You can call me
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播