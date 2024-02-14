不婚不生成趨勢？調查：南韓僅3成青少年認為結婚是必要

根據南韓《2023青少年價值觀調查研究》顯示，南韓青少年認為結婚是必須選項的只有29.5%。示意圖。（法新社）

2024/02/14 14:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓青少年政策研究院今（14）日發布《2023青少年價值觀調查研究》，該研究針對7718名中小學生進行婚姻相關問題的問卷調查，調查結果顯示，南韓青少年認為「必須結婚」的只有29.5%，值得注意的是，2012年時，回答「必須結婚」的學生高達73.2%。

根據《韓聯社》報導，南韓青少年政策研究院去年5月到7月針對7718名中小學生進行婚姻相關問題的問卷調查，僅有29.5%受訪學生回答「必須結婚」，2012年時這個數字為73.2%，其中又以女生下降幅度更為明顯。

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《韓聯社》指出，2012年時，回答「必須結婚」的女學生有63.1%，至2023年時已降為18.8%，男生則從82.3%降至39.5%。至於婚後該不該生小孩？僅19.8%受訪學生認為婚後必須生小孩；有60.6%的學生認為「不結婚也能生小孩」，在同性婚姻方面，有52%學生回答「應允許同性結婚」。

南韓青少年認為結婚擇偶最看重的因素，有82%學生首要選擇「性格」，其次為「外貌」、「財力」，南韓青少年政策研究院認為，這次調查結果顯示，南韓青少年對傳統價值觀認同度下降，國家在生育、家庭政策上，恐怕需要有根本改變才行。

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