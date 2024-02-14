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南韓逾半人口住在首都圈 資產差距與非首都圈落差大

南韓去年12月統計，南韓居住在首爾、京畿道、仁川等首都圈內人口佔總人口50.7%，圖為首爾街道。（彭博）

南韓去年12月統計，南韓居住在首爾、京畿道、仁川等首都圈內人口佔總人口50.7%，圖為首爾街道。（彭博）

2024/02/14 09:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓去年12月統計，南韓居住在首爾、京畿道、仁川等首都圈內人口達2601萬人，佔總人口50.7%，此外，首都圈與非首都圈資產差距也有明顯落差，首都圈內平均資產為6.5908億韓元（約新台幣1554萬），非首都圈為3.9947億韓元（約新台幣942萬），兩者相差2.5961億韓元（約新台幣612萬）。

根據《韓聯社》報導，南韓首都圈越來越多人，儘管首爾人口近年來呈下降趨勢，但京畿道、仁川人口不斷增加，南韓首都圈人口2018年達到總人口49.8%，2019年突破50%，此後一直呈現增長狀態，2023年12月達到50.7%，為2601萬人，而首都圈就業人口也達到1448萬人，佔總人口數51.6%。

《韓聯社》指出，除了人口落差外，首都圈與非首都圈的家庭資產差距也非常明顯，截至去年3月，首都圈內平均資產為6.5908億韓元，非首都圈為3.9947億韓元，兩者相差2.5961億韓元。

在負債方面，首都圈為1.1754韓元（約新台幣277萬），比非首都圈多出5057萬韓元（約新台幣119萬），在淨資產上，首都圈達5.4154億韓元（約新台幣1277萬），非首都圈為3.325億韓元（約新台幣784萬），相差2億韓元（約新台幣472萬）。

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