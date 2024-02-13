推波助瀾！TikTok教中國人偷渡美邊界

中國偷渡客以步行方式闖入美國邊境。（翻攝CBS新聞畫面）

2024/02/13 19:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國受到國家政策整體轉變、經濟衰退等情況影響，不僅導致大量外資逐步從中國撤離，更讓許多中國人冒險偷渡美國，美國南方各州每天湧入大量的非法移民，其中有人赫然有接受了TikTok（抖音海外版）影片教學的闖關者。

哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》（60 Minutes）本月初播出的專題報導中，提到中國人如何依照TikTok影片教學，非法進入美國境內。

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報導指出，一些TikTok影片逐步指導想要到美國的人，如何自中國或香港前往厄瓜多和巴拿馬，以及如何找人幫助他們偷渡過境，甚至告訴他們哪裡能夠找到美國邊境圍牆上的缺口。

一名37歲非法中國女性移民在被問到如何了解前往加州附近的南部邊境缺口之時，竟然直接回答：「TikTok，TikTok」。

報導播出之後，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，這已經進一步證明TikTok必須遭到禁止或出售給美國公司，而拜登總統也必須扭轉他開放邊境的政策。

蓋拉格說指出，有報告顯示，非法移民恐會收到中共控制的TikTok的逐步指示，以了解如何進行非法越境到美國。

TikTok稍早透過了發言人聲稱，其嚴格禁止人口走私，並已經主動刪除了93%的相關影片。

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