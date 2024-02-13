印尼足球選手賽場遭雷劈 奪命瞬間冒巨大火球

印尼一名業餘足球員10日在球場遭一道閃電擊中，身上瞬間被炸出橘紅色火球，當場倒地不起，送醫不治。（圖擷取自@githii、@nexta_tv 社群平台「X」，本報合成）

2024/02/13 15:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼近日發生一起恐怖的意外事故，一名業餘足球員10日在球場上比賽時，突然遭到一道閃電劈中，讓他身上瞬間被炸出橘紅色的巨大火球，並在下秒當場倒地不起，送醫後不治。外媒指出，球員喪命過程全被場邊民眾拍下，同時這也是印尼過去一年以來，第2起類似的雷擊事件。

綜合外媒報導，這起事件發生在印尼西爪哇的西里旺奇體育館（Siliwangi Stadium），當天下午有2支業餘足球隊伍，一起正在場上進行友誼賽。根據社群媒體流傳的畫面，比賽如火如荼進行期間，35歲選手拉哈賈（Septain Raharja）一邊緊盯足球動向，一邊移動著防備對手攻勢，不料他卻在下一秒遭到閃電劈中，當場不支倒地。

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報導指出，在拉哈賈倒地後，場上其他球員紛紛衝上前查看，並合力將他緊急送醫。根據醫院指出，儘管拉哈賈倒下時仍有呼吸心跳，但他的胸部與大腿嚴重灼傷，經搶救後仍宣告不治，身後留下妻子與2個孩子。另據目擊者透露，在這起意外發生前，第一道閃電擊中體育場外某處，第二道閃電才擊中場上球員。

當地媒體指出，這起憾事也是印尼過去一年來，第2起足球員遭閃電劈中的事件。去年11月在東爪哇省博若內戈羅（Bojonegoro）舉辦的一場足球比賽，也有一名球員在比賽中被閃電打中，一度心臟驟停，雖然他在20分鐘後恢復意識，後來仍因傷勢惡化不幸喪命。

Lightning kills footballer in Indonesia on field during game



The footballer was reportedly rushed to hospital but died with the damage was severe. pic.twitter.com/5DdgpDVvZ7 — NEXTA （@nexta_tv） February 12, 2024

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