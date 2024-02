印尼足球選手賽場遭雷劈 奪命瞬間冒巨大火球

2024/02/13 15:59

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印尼近日發生一起恐怖的意外事故,一名業餘足球員10日在球場上比賽時,突然遭到一道閃電劈中,讓他身上瞬間被炸出橘紅色的巨大火球,並在下秒當場倒地不起,送醫後不治。外媒指出,球員喪命過程全被場邊民眾拍下,同時這也是印尼過去一年以來,第2起類似的雷擊事件。

綜合外媒報導,這起事件發生在印尼西爪哇的西里旺奇體育館(Siliwangi Stadium),當天下午有2支業餘足球隊伍,一起正在場上進行友誼賽。根據社群媒體流傳的畫面,比賽如火如荼進行期間,35歲選手拉哈賈(Septain Raharja)一邊緊盯足球動向,一邊移動著防備對手攻勢,不料他卻在下一秒遭到閃電劈中,當場不支倒地。

報導指出,在拉哈賈倒地後,場上其他球員紛紛衝上前查看,並合力將他緊急送醫。根據醫院指出,儘管拉哈賈倒下時仍有呼吸心跳,但他的胸部與大腿嚴重灼傷,經搶救後仍宣告不治,身後留下妻子與2個孩子。另據目擊者透露,在這起意外發生前,第一道閃電擊中體育場外某處,第二道閃電才擊中場上球員。

當地媒體指出,這起憾事也是印尼過去一年來,第2起足球員遭閃電劈中的事件。去年11月在東爪哇省博若內戈羅(Bojonegoro)舉辦的一場足球比賽,也有一名球員在比賽中被閃電打中,一度心臟驟停,雖然他在20分鐘後恢復意識,後來仍因傷勢惡化不幸喪命。

