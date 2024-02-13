俄外交部女戰狼：德國挺澤倫斯基是因「納粹後代」掌權

有「俄版女戰狼」之稱的俄國外交部發言人札哈蘿娃。（路透檔案照）

2024/02/13 14:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕據俄羅斯《衛星通訊社》13日報導，俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）指出，德國支持烏克蘭總統澤倫斯基的納粹政權，因為納粹的後代在德國掌權。

札哈蘿娃在她的Telegram頻道評論德國雜誌《Bunte》關於現任德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）祖父瓦爾德馬爾·貝爾伯克（Waldemar Baerbock）的報導時說：「為什麼德國支持澤倫斯基的納粹政權？因為納粹的後代在德國掌權。」

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《Bunte》是一個報導名人、八卦、新聞和生活方式的德國周刊。據該刊報導，老貝爾伯克是防空領域的工程師，二次世界大戰期間擔任德國國防軍軍官，於1944年獲頒納粹十字勳章。

根據該文件，老貝爾伯克是「無條件的國家社會主義者」，曾讀過希特勒的《我的奮鬥》一書，並且「完全站在民族社會主義黨一邊」。

札哈蘿娃補充說：「幾天過去了，貝爾伯克本人繼續保持沉默。」

根據《圖片報》（Bild）報導，儘管貝爾伯克背負著家族歷史，但她一直是和平與裁軍的堅定倡導者。她所屬「綠黨」的2021年宣言甚至承諾停止歐洲向戰爭和危機地區出口武器。然而，自從擔任外長以來，貝爾伯克採取了更傾向干預主義的立場，在烏克蘭與俄羅斯持續衝突的情況下推動向烏克蘭運送武器。

札哈蘿娃矛頭指向德國外長貝爾伯克（見圖）。（路透檔案照）

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