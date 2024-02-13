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不給大哥面子？ 貨輪開往伊朗卻被葉門叛軍攻擊

青年運動在去年開始攻擊國際航運以來，首度針對開往伊朗的商船出手。（路透）

青年運動在去年開始攻擊國際航運以來，首度針對開往伊朗的商船出手。（路透）

2024/02/13 13:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方官員指出，由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）12日在紅海攻擊一艘開往伊朗的貨輪，造成該船損壞。航運消息人士表示，此次攻擊也是青年運動在去年開始攻擊國際航運以來，首度針對開往伊朗的商船出手。

根據《路透》報導，美國中央司令部（CENTCOM）指出，青年運動發射兩枚飛彈瞄準「MV Star Iris」貨輪，導致該船右舷損壞，不過「MV Star Iris」仍可持續航行，沒有出現人員傷亡。中央司令部官員表示，「MV Star Iris」是一艘由希臘營運、懸掛馬紹爾群島國旗的貨輪，值得注意的是，這艘貨輪的目的地是伊朗的霍梅尼港（Bandar-e Emam Khomeyni）。

針對此次事件，青年運動在一份聲明中聲稱，「MV Star Iris」是一艘「美國船」。不過根據海事機構與美方說法，「MV Star Iris」是希臘人所營運的，過去持續從巴西載運玉米前往伊朗。

航運人士表示，「MV Star Iris」與每一艘開往伊朗的貨船一樣，並沒有偏離紅海航線，可能是因為不怕受到青年運動攻擊，且考量到它的目的地，青年運動基本上會把它視為「友方」。一名地區安全官員提到，此次行動似乎表明，伊朗並沒有控制青年運動的行動方式，他們各自行動的。

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